Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ediyor. Ön lisans eğitimini tamamlayan ve lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce aday, 2026 DGS sınav tarihini, sınav saatini ve sınav günü uygulanacak kuralları araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte DGS’nin yapılacağı tarih ve saat bilgileri netleşti. Peki, DGS 2026 ne zaman, bu hafta sonu mu? DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Detaylar...

DGS 2026 NE ZAMAN BU HAFTA SONU MU?

DGS 2026 sınavı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı bu hafta sonu yapılacak.

Sınava katılacak adaylar, sınav günü öncesinde gerekli hazırlıklarını tamamlamak için sınav giriş belgelerini kontrol ediyor. DGS sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav saati bilgileri yer alıyor.

ÖSYM’nin sınav uygulama kuralları kapsamında adayların sınav günü sınav binalarına zamanında gitmeleri gerekiyor. 2026-DGS’ye katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinde belirtilen saat ve konum bilgilerini dikkate alarak hareket edecek.

DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.

Adayların sınav başlamadan önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav giriş belgesi, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılıyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini görüntüleyebiliyor.

Sınav giriş belgesinde adayın fotoğrafı, sınav tarihi, sınav saati, sınav merkezi, bina ve salon bilgileri bulunuyor. Adayların sınava giderken bu belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

DGS öncesinde sınav giriş belgesi bilgilerini kontrol eden adayların, herhangi bir eksiklik veya hata olması durumunda ÖSYM tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.