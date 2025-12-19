Derya Karadaş kimdir? Yalan Dünya Zerrin Derya Karadaş kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Derya Karadaş, "Yalan Dünya" dizisindeki Zerrin rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Derya Karadaş kim, kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi sürpriz detaylar bulunuyor? İzleyiciler, Karadaş'ın hayatına ve oyunculuk serüvenine dair merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DERYA KARADAŞ KİMDİR?

Derya Karadaş, oyuncu ve eğitmen olarak tanınıyor. "Yalan Dünya" dizisinde canlandırdığı konsomatris Zerrin rolüyle geniş kitleler tarafından biliniyor. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvarında eğitmenlik yapmaktadır. Televizyon, sinema ve tiyatro projelerinde yer almıştır.

DERYA KARADAŞ KAÇ YAŞINDA?

Derya Karadaş, 4 Mayıs 1981 doğumlu olduğu için 44 yaşındadır.

DERYA KARADAŞ NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Derya Karadaş, aslen Bingöllüdür.

DERYA KARADAŞ'IN KARİYERİ

2007 yılında "Gemilerde Talim Var" adlı diziyle oyunculuğa başladı.

"Bana Bunlarla Gel", "Kurtlar Vadisi Terör" ve "Şen Yuva" gibi yapımlarda rol aldı.

2012-2014 yılları arasında "Yalan Dünya" dizisinde Zerrin karakterini canlandırdı.

2015'te TV8'de yayınlanan "Komedi Türkiye" programında yarışmacı koçluğu yaptı.

"Güldür Güldür Show"da Aysel karakterini canlandırdı.

Sinema filmleri arasında "Şeytan Tüyü" ve "Geniş Aile Yapıştır" bulunuyor.

Tiyatro oyunları: 2012'de "Dur Bi Dakka" (Paso Tiyatro).

Ödülleri arasında 2013'te Antalya Televizyon Ödülleri'nden "En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Ödülleri'nden "Yılın En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" yer alıyor.