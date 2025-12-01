Haberler

Derin Futbol, Beyaz Futbol bugün var mı 1 Aralık Pazartesi?


Güncelleme:
Beyaz Futbol'un yeni sezon yayına giriş tarihi futbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. İzleyiciler, programın hangi gün ekrana döneceğini merak ederek araştırmalarına devam ediyor. Peki, Derin Futbol ve Beyaz Futbol 1 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak mı?

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Beyaz Futbol'un yeni bölümlerinin başlangıç tarihi yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Programın ekrana dönüş zamanı merak edilirken, yeni bölümle ilgili detaylar da araştırma konusu olmuş durumda. İşte merak edilen o bilgiler…

DERİN FUTBOL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Derin Futbol'un merakla beklenen yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Futbol gündemini yakından takip edenler için program, 23.30'da Beyaz TV ekranlarında başlayacak.

BU AKŞAM YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

Sevilen spor programı Derin Futbol, günün öne çıkan başlıklarını ve tartışmalı pozisyonlarını değerlendirmek üzere yeniden ekrana dönüyor. Program, her zamanki yorumcularıyla birlikte futbol dünyasının son gelişmelerini ele alacak.



