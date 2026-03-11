Derin Erdoğan kimdir, Derin Erdoğan kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, hangi takımlarda oynadı?

Türkiye futbolunun yükselen yıldızlarından Derin Erdoğan hakkında bilgiler yoğun şekilde aranıyor. Derin Erdoğan'ın doğum yeri, yaşı ve özel hayatına dair bilgiler kadar, hangi takımlarda oynadığı da merak konusu. Bu haberimizde, Derin Erdoğan'ın hem saha içi hem de saha dışındaki tüm yönlerini bulabilirsiniz.

DERİN ERDOĞAN KİMDİR?

28 Haziran 2002 İstanbul doğumlu olan Derin Erdoğan, basketbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladı. İstanbul Üniversitesi formasıyla da sahaya çıkan genç oyuncu, yeteneği ve saha içi performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

AMERİKA'DAKİ YILDIZ DÖNEMİ: NORTHERN EASTERN HUSKIES

Derin Erdoğan, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ederek NCAA'de Northeastern Huskies forması giydi. 2022/23 ve 2023/24 sezonlarında oynadığı tüm maçlarda ilk 5'te sahaya çıkan Erdoğan, takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

SAHA İSTATİSTİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Geçtiğimiz sezon 15,6 sayı ortalaması ile oynayan Erdoğan, ayrıca 5,0 ribaunt, 4,3 asist ve 1,4 top çalma istatistikleri ile takımına büyük katkı sağladı. 125 asistle takımının en çok asist yapan ismi olan oyuncu, 67 üçlük isabetiyle de dikkat çekti.

GELECEKTEKİ HEDEFLERİ

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla hem Türkiye hem de uluslararası basketbol çevresinde adından söz ettiren Derin Erdoğan, kariyerini yükseltmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda hem Avrupa hem de ABD sahalarında adını daha sık duyurması bekleniyor.