Deniz Uyanık kimdir, Deniz Uyanık kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?

Türk voleybolunun yükselen isimlerinden Deniz Uyanık, kariyerine Beylikdüzü altyapısında başladıktan sonra kısa sürede profesyonel seviyeye ulaştı. Güncel olarak Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank forması giyen başarılı orta oyuncu, hem kulüp performansı hem de milli takım katkısıyla öne çıkmaya devam ediyor.

DENİZ UYANIK KİMDİR?

Deniz Uyanık, 25 Haziran 2001 tarihinde İstanbul’un Sarıyer ilçesinde doğmuş Türk milli voleybolcudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan Uyanık, voleybola genç yaşta başlamış ve kısa sürede profesyonel seviyeye yükselmiştir. Fiziksel gücü ve savunmadaki etkinliğiyle dikkat çeken oyuncular arasında yer almaktadır.

KULÜP KARİYERİ

Deniz Uyanık kariyerine Beylikdüzü Voleybol takımıyla başlamıştır. Daha sonra Edremit Belediyesi Altınoluk Spor Kulübü ve Nilüfer Belediyespor formaları giymiştir. 2024 yılı itibarıyla Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank’a transfer olan başarılı orta oyuncu, kariyerine burada devam etmektedir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Deniz Uyanık, A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda da yer alarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmektedir. VNL ve çeşitli turnuvalarda forma giyen genç oyuncu, milli takımın orta oyuncu rotasyonunda önemli bir alternatif olarak değerlendirilmektedir.

SULTANLAR LİGİ’NDE YÜKSELEN PERFORMANS

VakıfBank formasıyla Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Deniz Uyanık, hem blok performansı hem de oyun içi katkısıyla takımına önemli katkılar sağlamaktadır. Genç yaşına rağmen üst düzey maç tecrübesi kazanarak kariyerini istikrarlı şekilde sürdürmektedir.