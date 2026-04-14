Deniz Seki kimdir? Deniz Seki kaç yaşında, nereli?

Müzik kariyeri, güçlü sesi ve yıllara yayılan sahne başarısıyla Türk pop müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Deniz Seki yeniden gündemde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DENİZ SEKİ KİMDİR?

Deniz Seki, Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biridir. Şarkıcı, söz yazarı ve besteci olarak 1990’lı yıllardan bu yana müzik dünyasında aktif bir kariyer sürdürmektedir. Aynı zamanda televizyon programlarında jüri üyeliği yapmış ve farklı yapımlarda oyuncu olarak da yer almıştır.

DENİZ SEKİ KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1970 doğumlu olan Deniz Seki, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

DENİZ SEKİ NERELİ?

İstanbul doğumludur. Ailesi Antalya/Alanya kökenli bir baba ve Selanik kökenli bir anneden gelmektedir.

DENİZ SEKİ’NİN KARİYERİ

Deniz Seki, müzik kariyerine 1990’lı yıllarda vokalistlik yaparak başlamıştır. 1995 yılında katıldığı “Pop Show 95” yarışmasında birinci olmuş ve bu başarının ardından profesyonel müzik kariyerine yönelmiştir.

1997 yılında “Hiç Kimse Değilim” albümüyle çıkış yapmış, ardından “Anlattım”, “Şeffaf”, “Aşk Denizi”, “Sahici” ve “Sözyaşlarım” gibi albümlerle büyük bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. “Aptal”, “Suya Hapsettim” ve “Sahici” gibi parçalar kariyerinde öne çıkan eserler arasında yer alır.

