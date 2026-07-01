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Demokratik Kongo Dünya Kupası şarkısı sözleri nedir (Bizim kütük Kongo... )?

Demokratik Kongo Dünya Kupası şarkısı sözleri nedir (Bizim kütük Kongo... )?
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"Demokratik Kongo Dünya Kupası şarkısı sözleri nedir?", "Bizim kütük Kongo..." ifadeleri sosyal medyada hızla yayılırken, taraftarların diline dolanan tezahüratın sözleri merak konusu oldu. Dünya Kupası heyecanıyla birlikte viral olan bu eğlenceli sloganın tam sözleri ve çıkış hikâyesi futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "Bizim kütük Kongo" tezahüratının sözleri ve gündeme gelme nedeni.

 

2026 Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo'nun performansı kadar tribünlerde ve sosyal medyada yankı uyandıran "Bizim kütük Kongo..." tezahüratı da gündem oldu. "Demokratik Kongo Dünya Kupası şarkısı sözleri nedir?" sorusuna yanıt arayan kullanıcılar, kısa sürede viral hale gelen taraftar şarkısının tam sözlerini ve nasıl ortaya çıktığını araştırıyor. İşte merak edilen Demokratik Kongo Dünya Kupası şarkısına ilişkin detaylar.

DEMOKRATİK KONGO DÜNYA KUPASI ŞARKISI

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken, sosyal medyada viral olan "Demokratik Kongo Dünya Kupası şarkısı" futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasına girdi. Özellikle "Bizim kütük Kongo" sözleriyle dikkat çeken tezahürat kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, kullanıcılar şarkının tam sözlerini ve nasıl ortaya çıktığını araştırmaya başladı.

İşte o şarkının sözleri:

Bizim kütük Kongo (Kongo)

Demokratik Kongo (Kongo)

Demokratik Kongo (Kongo)

Memlekette bol kakao (Kakao)

/

Bizim kütük Kongo (Kongo)

Demokratik Kongo (Kongo)

Demokratik Kongo (Kongo)

Bakambu ve Masuaku (Masuaku)

/

Bizim kütük Kongo (Kongo)

Demokratik Kongo (Kongo)

Demokratik Kongo (Kongo)

Memlekette bol kakao (Kakao)

/

Bizim kütük Kongo (Kongo)

Demokratik Kongo (Kongo)

Demokratik Kongo (Kongo)

Bakambu ve Masuaku

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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