Demet Evgar diziden ayrılıyor mu, Bahar'dan ayrılıyor mu?
Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusu merak konusu oldu. Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakterinin de diziden ayrılacağı iddiaları gündemde. Peki, Demet Evgar diziden ayrılıyor mu, Bahar'dan ayrılıyor mu?
Son günlerde magazin ve dizi gündeminin en çok tartışılan başlıklarından biri, Demet Evgar'ın Bahar dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı konusu oldu. . Peki, Demet Evgar diziden ayrılıyor mu, Bahar'dan ayrılıyor mu?
DEMET EVGAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Demet Evgar'ın Bahar dizisinden ayrıldığına dair bir bilgi bulunmuyor. İddialar söylentilere dayanıyor. Oyuncunun diziden ayrılacağı iddiası yalnızca spekülasyon niteliği taşıyor.
DEMET EVGAR KİMDİR?
Demet Evgar, 19 Mayıs 1980'de Manisa'da doğan, tiyatro kökenli Türk oyuncudur.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Öne Çıkan Dizileri
- Avlu (Deniz Demir)
- Bahar
- 1 Kadın 1 Erkek
- Vatanım Sensin
- Öne Çıkan Filmleri
- Aile Arasında
- Sofra Sırları
- Sen Aydınlatırsın Geceyi
- Yedi Kocalı Hürmüz
Tiyatro
Tiyatro Kılçık kurucularındandır.
Cyrano de Bergerac, Beşinci Frank gibi birçok oyunda sahne aldı.
Kişisel
2022'de Levent Babataş ile evlendi.
Mavi adında bir kız çocuğu vardır.