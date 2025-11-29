Son günlerde magazin ve dizi gündeminin en çok tartışılan başlıklarından biri, Demet Evgar'ın Bahar dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı konusu oldu. . Peki, Demet Evgar diziden ayrılıyor mu, Bahar'dan ayrılıyor mu?

DEMET EVGAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Demet Evgar'ın Bahar dizisinden ayrıldığına dair bir bilgi bulunmuyor. İddialar söylentilere dayanıyor. Oyuncunun diziden ayrılacağı iddiası yalnızca spekülasyon niteliği taşıyor.

DEMET EVGAR KİMDİR?

Demet Evgar, 19 Mayıs 1980'de Manisa'da doğan, tiyatro kökenli Türk oyuncudur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Öne Çıkan Dizileri

Avlu (Deniz Demir)

Bahar

1 Kadın 1 Erkek

Vatanım Sensin

Öne Çıkan Filmleri

Aile Arasında

Sofra Sırları

Sen Aydınlatırsın Geceyi

Yedi Kocalı Hürmüz

Tiyatro

Tiyatro Kılçık kurucularındandır.

Cyrano de Bergerac, Beşinci Frank gibi birçok oyunda sahne aldı.

Kişisel

2022'de Levent Babataş ile evlendi.

Mavi adında bir kız çocuğu vardır.