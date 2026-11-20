Kızı Derin Talu'nun paylaştığı metro videosuyla bu hafta yeniden konuşulan Defne Samyeli, 1972 doğumlu ve 54 yaşında. Kanal D Ana Haber'in eski sunucusu, yıllarca gazetelerde köşe yazdıktan sonra şarkılarıyla da ekrana dönen bir isim; İstanbul'da doğdu.

Anne kız İstanbul metrosunda, güneş gözlükleriyle öteki yolcuların arasında oturuyordu. Videodan çok, Derin Talu'nun altına yazdığı "Londra olsa beğenirsiniz" notu konuşuldu.

DEFNE SAMYELİ KAÇ YAŞINDA?

Defne Samyeli 54 yaşında; 1972'de İstanbul'da doğdu. Ekrana adım atması 1991'deki güzellik yarışmasıyla oldu: yarışmada Türkiye üçüncüsü seçildi, ardından sunuculuğa yöneldi.

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli, amiral Haluk Samyeli'nin kızı ve babasını henüz 13 yaşındayken kaybetti. Nişantaşı Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü'nü kazandı.

Asıl tanınırlığı haber spikerliğinden geldi. 1999'dan itibaren üç yıl Kanal D Ana Haber'i sundu. 2002'de Güneş gazetesinde köşe yazmaya başladı ve 2009'a kadar orada kaldı. 2010'da atv'de Her Şey Bambaşka adlı programı sundu. 2013'te Milliyet'te yeniden köşe yazarlığına döndü, 3 Ocak 2015'te gazeteden ayrıldı. Aynı yıl Kurtlar Vadisi'nin kadrosuna katılarak dizi oyunculuğu da yaptı.

DEFNE SAMYELİ NERELİ?

Defne Samyeli İstanbul doğumlu. Okul yıllarını da İstanbul'da geçirdi; Nişantaşı Anadolu Lisesi mezunu.

DERİN TALU METRO PAYLAŞIMINDA NE YAZDI?

Derin Talu, annesiyle metroda çekilen görüntülere "Ahh İstanbul" yazısını ekledi. Açıklamaya ise "Londra olsa beğenirsiniz" diye yazdı. İstanbul ile Londra'yı karşılaştıran bu not, paylaşımın en çok konuşulan kısmı oldu. Yorumlarda kalp emojisiyle destek verenler de vardı, Talu'nun sözüne esprili karşılık verenler de.

DEFNE SAMYELİ'NİN KIZLARI KİM?

Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu. İki kızın babası, Samyeli'nin eski eşi Eren Talu. Samyeli ile Eren Talu 2011'de boşandı. Derin Talu'nun Instagram'daki paylaşımları, bugünkü metro videosunda olduğu gibi, çoğu zaman annesiyle birlikte magazin haberlerine konu oluyor.

DEFNE SAMYELİ HANGİ ŞARKILARI SÖYLEDİ?

Defne Samyeli'nin ilk albümü Tek Başına 1994'te çıktı. Uzun bir aradan sonra 2015'te Son Arzum'u yayımladı. Bunu 2019'da Ağla Ağla, 2022'de Abidin ve 2023'te Kimse Sen Değil ki adlı tekli şarkılar izledi.