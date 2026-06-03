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Defne Başyolcu kimdir, Defne Başyolcu kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?

Defne Başyolcu kimdir, Defne Başyolcu kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın genç pasör çaprazlarından Defne Başyolcu, son dönemde hem milli takım kadrosundaki varlığı hem de kulüp performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. “Defne Başyolcu kimdir?”, “kaç yaşında?”, “evli mi, bekar mı?” ve “hangi takımda oynuyor?” soruları voleybolseverler tarafından sıkça araştırılırken, genç oyuncu yeniden gündemin odağına yerleşti.

Türk voleybolunun gelecek vadeden isimlerinden Defne Başyolcu, kariyerine genç yaşta başlayarak kısa sürede profesyonel seviyeye yükseldi. Sultanlar Ligi ve milli takım geniş kadrosunda yer alan başarılı sporcu, hem potansiyeli hem de gelişimiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

DEFNE BAŞYOLCU KİMDİR?

Defne Başyolcu, 9 Ağustos 2006 tarihinde Bursa’da doğmuş Türk milli voleybolcudur. Smaçör pozisyonunda görev yapan genç sporcu, voleybola Nilüfer Belediyespor altyapısında başlamış ve kısa sürede farklı kulüplerde forma giyerek profesyonel seviyeye yükselmiştir.

KULÜP KARİYERİ

Defne Başyolcu kariyerinde Nilüfer Belediyespor II ve Nilüfer Belediyespor A Takımı’nda forma giymiştir. Daha sonra Eczacıbaşı, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Karşıyaka gibi önemli kulüplerde oynayan genç oyuncu, 2025-2026 sezonu itibarıyla Aras Kargo ve Karşıyaka formalarıyla sahaya çıkmaktadır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Defne Başyolcu, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 Milletler Ligi geniş kadrosuna davet edilerek önemli bir başarı elde etmiştir. Genç yaşına rağmen milli takım radarına girmesi, onun gelecekteki potansiyelini ortaya koymaktadır.

AİLEDE VOLEYBOL GELENEĞİ

Defne Başyolcu, voleybol geçmişi olan bir aileden gelmektedir. Babası Mehmet Başyolcu da milli voleybolcu olarak forma giymiştir. Annesi Nazan Uzunbay ise Galatasaray ve Bursaspor geçmişi bulunan eski bir voleybolcudur. Kardeşi Çınar Başyolcu da sporla ilgilenen isimler arasında yer almaktadır.

GELECEĞİN ÖNEMLİ SMAÇÖRLERİNDEN BİRİ

Genç yaşına rağmen çok sayıda kulüp tecrübesi yaşayan Defne Başyolcu, hem fiziksel özellikleri hem de oyun zekâsıyla Türk voleybolunun geleceğinde önemli bir rol oynamaya aday gösterilmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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