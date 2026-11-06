Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eski futbolcu David Beckham ile moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın evliliği, haklarında gündeme gelen ayrılık iddialarının ardından merak konusu oldu. 1999 yılında dünyaevine giren ve uzun yıllardır evliliklerini sürdüren çiftin boşandığına ilişkin iddialar araştırılırken, David Beckham ve Victoria Beckham cephesinden konuyla ilgili resmî bir açıklama yapılıp yapılmadığı da gündeme geldi. Peki, David Beckham boşandı mı, ayrıldı mı? David Beckham Victoria Beckham ayrıldı mı? Detaylar...

DAVID BECKHAM BOŞANDI MI?

David Beckham ile Victoria Beckham'ın boşandığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama veya güvenilir kaynaklarda yer alan bir boşanma haberi bulunmuyor. Çiftin evliliğinin sona erdiğine dair resmî bir duyuru da yapılmadı.

DAVID BECKHAM VE VICTORIA BECKHAM AYRILDI MI?

David Beckham ve Victoria Beckham'ın ayrıldığına ilişkin iddialar, çiftin evliliğine yönelik merakı artırdı. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler, ikilinin boşandığını veya yollarını ayırdığını doğrulamıyor.

Victoria Beckham, Nisan 2026'da verdiği bir röportajda eşi David Beckham ile birbirlerine destek olduklarını ve birlikte zorlu dönemleri aştıklarını anlattı. Çiftin açıklamaları, ayrılık iddialarının doğrulanmış bir bilgiye dayanmadığını gösteren kamuya açık değerlendirmeler arasında yer alıyor.

DAVID BECKHAM VE VICTORIA BECKHAM NE ZAMAN EVLENDİ?

David Beckham ile Victoria Beckham, 1997 yılında tanışarak ilişki yaşamaya başladı. Çift, 1998 yılında nişanlandı ve 1999 yılında evlendi. Dört çocuk sahibi olan çiftin Brooklyn, Romeo ve Cruz adında üç oğlu ile Harper adında bir kızı bulunuyor.

BECKHAM AİLESİNDEKİ KRİZ AYRILIK İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Beckham ailesi, 2026 yılında çiftin büyük oğlu Brooklyn Beckham'ın ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme geldi. Brooklyn Beckham, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada anne ve babasına yönelik çeşitli suçlamalarda bulunduğunu ve ailesiyle ilişkilerinin bozulduğunu dile getirdi.

Victoria Beckham ise Nisan 2026'da verdiği röportajda çocuklarını çok sevdiklerini ve her zaman iyi ebeveyn olmaya çalıştıklarını söyledi. Aile içinde yaşanan bu anlaşmazlık, David ve Victoria Beckham'ın evliliğinin sona erdiği anlamına gelmiyor.