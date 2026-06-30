Haberler

Daveigh Chase neden öldü, Daveigh Chase AIDS'ten mi öldü?

Daveigh Chase neden öldü, Daveigh Chase AIDS'ten mi öldü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

“Daveigh Chase neden öldü?” sorusu sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü oyuncunun ölüm nedeni hakkında resmi açıklama geldi. Adli tıp raporuna göre Chase’in AIDS nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, ölümün doğal nedenler sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

“Daveigh Chase AIDS’ten mi öldü?” sorusu gündemi meşgul ederken, Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklama tartışmalara son noktayı koydu. Yapılan incelemelerde ünlü oyuncunun AIDS kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği ve ölüm raporunun resmi kayıtlara geçtiği bildirildi.

DAVEIGH CHASE NEDEN ÖLDÜ?  

Daveigh Chase’in ölüm nedeni resmi otopsi raporuyla netlik kazandı. 35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun AIDS nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan raporda, ölümün “doğal nedenlere bağlı” olduğu ifade edildi.

LOS ANGELES ADLİ TIP KURUMU RAPORU DETAYLARI

Resmi açıklamada Daveigh Chase’in ölüm sebebinin AIDS olduğu belirtilirken, “kronik çoklu madde kullanımı” da önemli sağlık sorunları arasında yer aldı. Kurum, ölümün doğal nedenler sonucu gerçekleştiğini raporladı. Oyuncunun 16 Haziran’da Los Angeles’ta hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdiği aktarıldı.

ÖLÜM ÖNCESİ YAŞAM KOŞULLARI ORTAYA ÇIKTI

Ailesi ve yakın çevresinden gelen bilgilere göre Daveigh Chase’in ölümünden önce erkek arkadaşıyla birlikte Los Angeles’ta evsiz olarak yaşadığı belirtildi. Babası John David Schwallier, kızının uzun süredir zor bir yaşam süreci geçirdiğini ifade etti.

MENAJER VE FARKLI AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncunun menajeri John Ryan Jr. ise daha önce yaptığı açıklamada ölüm nedeninin menenjit tedavisi sırasında gelişen sepsis olduğunu söylemişti. Ancak resmi otopsi raporu, ölüm nedenini AIDS olarak kesinleştirdi.

HOLLYWOOD KARİYERİ VE OYUNCULUK GEÇMİŞİ

Daveigh Chase kariyerine çocuk yaşta başladı ve kısa sürede Hollywood’da tanınan isimlerden biri oldu. “The Ring” filmindeki Samara Morgan rolüyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, “Lilo & Stitch” animasyonunda Lilo karakterini seslendirerek geniş kitlelere ulaştı. Ayrıca “Donnie Darko” gibi yapımlarda da yer alarak kariyerini sürdürdü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
CHP'de 26 il başkanı görevden alındı

CHP'de yeni dalga! 20'den fazla isim görevden alındı
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti

Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar

Ölümü şüpheliydi! Ejegül'ün son görüntüleri kan dondurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım

Bavul içinde yol kenarına bırakılmıştı! Katilden itiraf gibi sözler
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Almanya'da yaşanan fiyasko sonrası Nagelsmann'dan ortalığı alevlendirecek sözler

7 milyon nüfuslu ülkeye elendi! Maçtan sonra söylediğiyle kaos çıkardı
Bilecik'te 'Ben gidiyorum' notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp

Yiğit'ten günlerdir haber yok! Babasına bıraktığı not kahretti
Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi

Ekranlarda sürpriz ayrılık: Ünlü sunucunun işine son verildi
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi