Daveigh Chase neden öldü, Daveigh Chase AIDS'ten mi öldü?

“Daveigh Chase AIDS’ten mi öldü?” sorusu gündemi meşgul ederken, Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklama tartışmalara son noktayı koydu. Yapılan incelemelerde ünlü oyuncunun AIDS kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği ve ölüm raporunun resmi kayıtlara geçtiği bildirildi.

DAVEIGH CHASE NEDEN ÖLDÜ?

Daveigh Chase’in ölüm nedeni resmi otopsi raporuyla netlik kazandı. 35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun AIDS nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan raporda, ölümün “doğal nedenlere bağlı” olduğu ifade edildi.

LOS ANGELES ADLİ TIP KURUMU RAPORU DETAYLARI

Resmi açıklamada Daveigh Chase’in ölüm sebebinin AIDS olduğu belirtilirken, “kronik çoklu madde kullanımı” da önemli sağlık sorunları arasında yer aldı. Kurum, ölümün doğal nedenler sonucu gerçekleştiğini raporladı. Oyuncunun 16 Haziran’da Los Angeles’ta hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdiği aktarıldı.

ÖLÜM ÖNCESİ YAŞAM KOŞULLARI ORTAYA ÇIKTI

Ailesi ve yakın çevresinden gelen bilgilere göre Daveigh Chase’in ölümünden önce erkek arkadaşıyla birlikte Los Angeles’ta evsiz olarak yaşadığı belirtildi. Babası John David Schwallier, kızının uzun süredir zor bir yaşam süreci geçirdiğini ifade etti.

MENAJER VE FARKLI AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncunun menajeri John Ryan Jr. ise daha önce yaptığı açıklamada ölüm nedeninin menenjit tedavisi sırasında gelişen sepsis olduğunu söylemişti. Ancak resmi otopsi raporu, ölüm nedenini AIDS olarak kesinleştirdi.

HOLLYWOOD KARİYERİ VE OYUNCULUK GEÇMİŞİ

Daveigh Chase kariyerine çocuk yaşta başladı ve kısa sürede Hollywood’da tanınan isimlerden biri oldu. “The Ring” filmindeki Samara Morgan rolüyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, “Lilo & Stitch” animasyonunda Lilo karakterini seslendirerek geniş kitlelere ulaştı. Ayrıca “Donnie Darko” gibi yapımlarda da yer alarak kariyerini sürdürdü.