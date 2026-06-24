Dariane Row kimdir? Szymanski'nin sevgilisi Dariane kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Fenerbahçe’nin eski yıldızı ve kariyerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes formasıyla devam eden Sebastian Szymanski, özel hayatıyla da gündemde yer almaya devam ediyor. Polonyalı futbolcunun sevgilisi Dariane Row, son dönemde özellikle İstanbul’da gerçekleşen sürpriz evlilik teklifi ile birlikte futbol kamuoyunun ve sosyal medyanın dikkatini çekti. Peki, Szymanski'nin sevgilisi Dariane kimdir? Szymanski'nin sevgilisi Dariane kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

SZYMANSKİ'NİN SEVGİLİSİ DARİANE ROW KİMDİR?

Dariane Row, Ukrayna uyruklu bir isim olarak bilinmektedir. Szymanski ile olan ilişkisi, özellikle İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen romantik evlilik teklifi sonrası geniş kitleler tarafından tanınır hale gelmiştir. Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştır.

DARİANE KAÇ YAŞINDA?

Dariane Row’un yaşı hakkında kamuoyuna açık, doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

DARİANE ROW NERELİ?

Dariane Row’un Ukrayna uyruklu olduğu bilinmektedir. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda Ukrayna kökenli olan Row, uluslararası yaşam tarzı ve futbol dünyasıyla olan bağlantısı sayesinde farklı ülkelerde gündeme gelmektedir.

DARİANE ROW NE İŞ YAPIYOR?

Dariane Row’un mesleki kariyeri hakkında doğrulanmış ve resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Medyada yer alan içeriklerde daha çok Sebastian Szymanski ile olan ilişkisi ve sosyal medya paylaşımları üzerinden tanınmaktadır. Bu nedenle profesyonel iş alanı hakkında net bir veri mevcut değildir.

DARİANE ROW KİŞİSEL ÖLÇÜLERİ VE PROFİL BİLGİLERİ

Görselde yer alan bilgilere göre Dariane Row’un fiziksel özellikleri şu şekildedir:

Boy: 1.73 cm

Göğüs: 85 cm

Bel: 61.5 cm

Kalça: 90 cm

Saç: Kahverengi

Göz: Kahverengi

Ayakkabı: 38

Beden: 36

Bu bilgiler, Dariane Row’un sosyal medya profili ve tanıtım kartı üzerinden paylaşılan detaylar arasında yer almaktadır.

SZYMANSKİ'NİN SEVGİLİSİ DARİANE ROW VE İSTANBUL’DA EVLİLİK TEKLİFİ

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen Sebastian Szymanski, kariyerinde önemli bir yere sahip olan İstanbul’a yeniden gelerek hayatının en özel anlarından birini burada yaşadı. Polonyalı futbolcu, geçmişte unutulmaz anılar biriktirdiği İstanbul’da sevgilisi Dariane Row’a sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

İstanbul Boğazı manzarasında gerçekleşen bu özel an, çiftin sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede gündeme oturdu. Dariane Row’un yaptığı paylaşımda yer alan “Her şeyin başladığı yere geri döndük, bu sefer bir yüzükle...” ifadeleri dikkat çekti.

Bu paylaşımın ardından çok sayıda taraftar ve sosyal medya kullanıcısı çifte tebrik mesajları gönderdi. Özellikle Fenerbahçe taraftarları, eski futbolcuları Szymanski’yi unutmadan çiftin mutluluğuna yoğun ilgi gösterdi.