YouTube’da yayınladığı makyaj videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan ve zamanla Türkiye’nin en çok takip edilen sosyal medya isimlerinden biri haline gelen Danla Bilic, son günlerde sağlık durumu nedeniyle yeniden gündemin merkezine yerleşti. Peki, Danla Bilic hasta mı, hastalığı ne? Danla Bilic neden ameliyat oldu? Detaylar...

DANLA BİLİC HASTA MI?

Danla Bilic’in hastalığına ilişkin kamuoyuna açıklanmış net ve resmi bir teşhis bulunmamaktadır. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda yalnızca acil ameliyata alındığı bilgisi yer almıştır.

Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda, “hasta mı?” sorusuna kesin bir yanıt vermek mümkün değildir. Paylaşılan içerik yalnızca ameliyat sürecinin başladığını göstermekte olup, sağlık durumunun detayları hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştır.

DANLA BİLİC'İN HASTALIĞI NE?

Danla Bilic’in hastalığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Ameliyatın nedeni kamuoyu ile paylaşılmadığı için, sağlık problemi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, fenomen ismin geçmişte yaşadığı sağlık süreci daha önce gündeme gelmişti. Yaklaşık 4 yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle komplikasyonlar yaşadığını açıklayan Bilic, kullanılan dolgu maddesinin enfeksiyona yol açtığını belirtmiş ve bu süreçte birden fazla operasyon geçirmişti. Ayrıca takipçilerine bu tür estetik işlemler konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Ancak mevcut sağlık gündemi ile önceki sağlık süreci arasında doğrudan bir bağlantı olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle hastalığın ne olduğuna dair tüm iddialar resmi açıklama olmadan doğrulanmamış kabul edilmektedir.

DANLA BILIC NEDEN AMELİYAT OLDU?

Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acil olarak ameliyata alındığını ifade etmiş ancak operasyonun nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştır.