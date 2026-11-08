Daha 17 24. bölüm CANLI izle! Daha 17 24. Bölüm SON BÖLÜM full HD tek parça nereden izlenir Kanal D?

Daha 17'nin 24. bölümü, son bölümde Akkaya villasına yapılan polis baskınının ardından büyük bir merakla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanında yer alan sahneler, Teoman'ın Serhat'ın ölümüyle ilgili bir itirafta bulunup bulunmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Aras'ın cezaevinde Serhat'ın katiliyle yaptığı görüşme ise hikâyenin seyrini değiştirecek gibi görünüyor. Daha 17'nin konusu ne, oyuncuları kimler? Tüm detaylar haberimizde…

DAHA 17 24. BÖLÜM CANLI İZLE

Daha 17'nin 24. bölümü Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Diziyi televizyondan izlemek isteyenler, Kanal D'ye uydu, kablo ve IPTV platformları üzerinden şifresiz olarak ulaşabiliyor. İnternetten takip etmek isteyenler ise Kanal D'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünü ve kanalın resmi mobil uygulamasını kullanabiliyor. İzleyicilerin bölümleri yalnızca Kanal D'nin resmi yayın kanalları üzerinden izlemesi öneriliyor.

DAHA 17 24. BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA NEREDEN İZLENİR?

Daha 17'nin 24. bölümünü yayın saatinde izleyemeyenler, bölümün tamamına yayının ardından Kanal D'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasından ulaşabilecek. Bölümler, yayınlandıktan sonra kanalın resmi dijital platformlarında tek parça olarak izleyicilerin erişimine açılıyor. Yasa dışı izleme sitelerinin hem telif ihlali içerdiğini hem de kullanıcılar için güvenlik riski taşıyabileceğini hatırlatmak gerekiyor.

DAHA 17 YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla hastaneye kaldırılırken Aras gözaltına alınıyor. Serhat'ın ölümünden suçlanan Aras'a bu kez Teoman yardım ediyor. Hakan Akkaya, Aras'ın hapse girmesi için her yolu denerken Teoman ne yapacak?

Hakan tüm gerçeklere rağmen Teoman'ı manipüle etmeye devam ediyor,

Teoman, Aras'ın abisi olduğunu öğrenmeye çok yakın.

Leyla ise geçmişin derin izlerini hafızasında iyice netleştiriyor...

DAHA 17 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras denizden sağ çıkarken Teoman’dan haber alınamaz. Kıyıdaki umutlu bekleyiş acı bir haberle yıkıma dönüşür. Kardeşini kaybeden Aras intikam için harekete geçerken Hakan, ailesini geri dönülmez bir hesaplaşmaya ve parçalanmaya sürükler.

Özlem, Barış’ı Caner’in karanlık işlerinden kurtarmaya çalışır. Uğur’un sakladığı delil Serhat cinayetinin düğümünü çözmek üzereyken Aras’ı nasıl bir tuzak beklemektedir?