Daha 17 21. bölüm izle: Daha 17 21. bölüm full, Hd nereden izlenir? Son bölümde neler oldu?

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Daha 17 dizisinin 21. bölümünde yaşanan gelişmeler, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Uğur’un Aras’a gerçeği anlatmak üzereyken polis tarafından yakalanması, Teoman’ın kontrolünü kaybetmesi ve Leyla’nın geçmişine ilişkin anıların geri dönmesi hikâyedeki gerilimi artırıyor. Peki, Daha 17 21. bölüm nasıl izlenir, son bölümde neler oldu? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

DAHA 17 21. BÖLÜM İZLE

Daha 17'nin 21. bölümünü izlemek için TIKLAYIN.

DAHA 17 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uğur, Aras’a gerçeği anlatmak üzereyken polis tarafından yakalanır. Serhat’ı öldürdüğüne inanan Teoman’ın kontrolünü kaybetmesi, iki kardeşi yeniden karşı karşıya getirir. Teoman’ı korumaya çalışırken yeni müdür Jale’nin hedefi olan Aras, okulunu, bursunu ve Leyla’yla ilişkisini riske atacak bir karar verir.

Şebnem, itibarını toparlamak için yaza veda davetine hazırlanırken Feza’nın ona yönelik hamlesi bütün hesapları bozar. Leyla’nın geri dönen çocukluk anıları Akkayaların sakladığı sırları yüzeye yaklaştırır. Gerçeğe adım adım yaklaşan Aras, kardeşini kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir?

DAHA 17 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Daha 17 yeni bölümleriyle pazar akşamı 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.