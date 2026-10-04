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Daha 17 dizisinin yeni bölüm heyecanı sürerken gözler 20. bölüm fragmanına çevrildi. "Daha 17 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?", "Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?" ve "Daha 17 yeni bölümde neler yaşanacak?" sorularının yanıtını merak eden izleyiciler, Kanal D'nin paylaşacağı yeni tanıtımı yakından takip ediyor.

DAHA 17. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla doğum gününde Aras'ın kardeşini bulmasını diler.

Teoman'ın bir şeyleri hatırlamasından korkan Şebnem, Hakan'ın söyledikleriyle bir anda deliye döner. Nuray, Şebnem'i o halde görünce Şebnem eline bıçağı alıp onun boğazına dayar.

Deniz, Teoman'a olan hislerini en sonunda Aras'a ağlayarak itiraf eder.

Aras, kardeşini karanlığından çıkarabilmek için büyük bir çaba içindedir. Teoman ise bu yardım teklifini Aras'ı dolaba kapatarak yanıtlar.

Abi'nin kararını duyunca gözü dönen Hakan, masada tepkisini sert bir şekilde gösterir.

Teoman, hiç beklemediği bir anda Deniz'in karşısına evlenme teklifiyle çıkar.

Leyla doğum gününde Aras'ın kardeşini bulmasını diler.

Teoman'ın bir şeyleri hatırlamasından korkan Şebnem, Hakan'ın söyledikleriyle bir anda deliye döner. Nuray, Şebnem'i o halde görünce Şebnem eline bıçağı alıp onun boğazına dayar.

Deniz, Teoman'a olan hislerini en sonunda Aras'a ağlayarak itiraf eder.

DAHA 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Daha 17. 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Aras, ormanın karanlığında yaşam mücadelesi verirken Teoman onu hayatta tutmak için çabalar. Ölümle burun buruna gelen iki kardeş arasındaki bağ, bütün çatışmalarına rağmen kendini hissettirir. Aras’tan gelecek haberi bekleyen Leyla ve Deniz korkuyla birbirlerine tutunur. Hakan, işlerin kontrolünden çıkması endişesiyle bir hamle yapması gerektiğinin farkındadır.

Kardeşine kavuşma umudundan vazgeçmeyen Aras, hastaneden çıkar çıkmaz, Serhat’ın öldüğü geceyi aydınlatacak izlerin peşine düşer. Ancak Aras’ın kendisinden ve ailesinden sakladıklarını öğrenmeye kararlı olan Teoman, ona bir oyun hazırlar. Teoman'ın oyunu, iki kardeşi geçmişin karanlığıyla yeniden yüz yüze getirecektir.