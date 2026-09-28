DAHA 17 18. BÖLÜM İZLE: Daha 17 son bölüm full, Hd, tek parça nereden, nasıl izlenir?

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DAHA 17 18. BÖLÜM İZLE

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DAHA 17 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşini korumak isterken vurulan Aras, ormanın karanlığında hayatta kalmaya çalışırken Teoman da onun yaşamını sürdürmesi için mücadele eder. Ölümün kıyısına gelen iki kardeş, aralarındaki tüm anlaşmazlıklara rağmen birbirlerine olan bağlarını hissettirir. Aras’tan gelecek haberi endişeyle bekleyen Leyla ve Deniz, yaşadıkları korku karşısında birbirlerine destek olur. Hakan ise olayların kontrolden çıkmasından kaygı duyar ve müdahale etmesi gerektiğini düşünür.

Kardeşine yeniden kavuşma umudunu kaybetmeyen Aras, hastaneden çıkar çıkmaz Serhat’ın öldüğü geceye ışık tutabilecek ipuçlarının peşine düşer. Fakat Aras’ın hem kendisinden hem de ailesinden gizlediği gerçekleri öğrenmek isteyen Teoman, kardeşine karşı bir plan kurar. Teoman’ın hazırladığı oyun, iki kardeşi geçmişte kalan karanlık olaylarla bir kez daha karşı karşıya getirir.

DAHA 17 GELECEK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, doğum gününde Aras’ın kardeşini bulması için dilekte bulunur. Teoman’ın bazı şeyleri hatırlamasından endişe eden Şebnem, Hakan’ın söyledikleri karşısında bir anda öfkeye kapılır. Nuray, Şebnem’i bu halde görünce ne olduğunu anlamaya çalışırken Şebnem eline aldığı bıçağı Nuray’ın boğazına dayar. Deniz ise Teoman’a karşı beslediği duyguları daha fazla saklayamaz ve sonunda Aras’a gözyaşları içinde itiraf eder.