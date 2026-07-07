Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngilizce biliyor mu?

Arama motorlarında "Recep Tayyip Erdoğan İngilizce biliyor mu?" sorusuna yönelik ilgi artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngilizce konuşup konuşmadığı, yurt dışı ziyaretlerinde ve uluslararası toplantılarda yabancı liderlerle nasıl iletişim kurduğu kamuoyunun gündemindeki başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Erdoğan'ın yabancı dil yetkinliğiyle ilgili merak edilenler ve konuya dair bilinen bilgiler haberimizde.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İNGİLİZCE BİLİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngilizceyi temel seviyede anlayabildiği ve bazı ifadeleri kullanabildiği bilinmektedir. Ancak uluslararası diplomasi ve resmi temaslarında genellikle Türkçe konuşmayı tercih etmekte ve profesyonel çevirmenlik hizmetlerinden yararlanmaktadır.