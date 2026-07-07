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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngilizce biliyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngilizce biliyor mu?
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"Recep Tayyip Erdoğan İngilizce biliyor mu?" sorusu, internet kullanıcılarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yabancı dil bilgisi, uluslararası zirvelerdeki iletişimi ve resmi temaslarda tercüman kullanıp kullanmadığı sıkça araştırılıyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan İngilizce biliyor mu, hangi yabancı dilleri konuşuyor ve diplomatik görüşmelerde nasıl iletişim kuruyor? İşte merak edilen detaylar.

Arama motorlarında "Recep Tayyip Erdoğan İngilizce biliyor mu?" sorusuna yönelik ilgi artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngilizce konuşup konuşmadığı, yurt dışı ziyaretlerinde ve uluslararası toplantılarda yabancı liderlerle nasıl iletişim kurduğu kamuoyunun gündemindeki başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Erdoğan'ın yabancı dil yetkinliğiyle ilgili merak edilenler ve konuya dair bilinen bilgiler haberimizde.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İNGİLİZCE BİLİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngilizceyi temel seviyede anlayabildiği ve bazı ifadeleri kullanabildiği bilinmektedir. Ancak uluslararası diplomasi ve resmi temaslarında genellikle Türkçe konuşmayı tercih etmekte ve profesyonel çevirmenlik hizmetlerinden yararlanmaktadır. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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