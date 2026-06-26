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Cuma hangi diziler var? 26 Haziran bu akşam hangi diziler var?

Cuma hangi diziler var? 26 Haziran bu akşam hangi diziler var?
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Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 26 Haziran 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Gassal

ATV: Altı Üstü İstanbul

Kanal D: -

Show TV: Muhtemel Aşk

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 HAZİRAN 2026

20:00 Gassal

21:25 Kupa Saati

22:00 Norveç - Fransa | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

00.15 Butcher's Geçidi | Yabancı Sinema

02.15 Şehrimin Takımı

03.00 Uruguay - İspanya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

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