Cuma hangi diziler var? 24 Temmuz Asırlık Gece saat kaçta başlıyor?

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 TEMMUZ 2026

07:00 Hangimiz Sevmedik

10:00 Kasaba Doktoru

13:30 Seksenler

14:45 Yürek Çıkmazı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Asırlık Gece

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Asırlık Gece

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu