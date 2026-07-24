Cuma hangi diziler var? 24 Temmuz Asırlık Gece saat kaçta başlıyor?
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!
Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 TEMMUZ 2026
07:00 Hangimiz Sevmedik
10:00 Kasaba Doktoru
13:30 Seksenler
14:45 Yürek Çıkmazı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Asırlık Gece
CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Asırlık Gece
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: Doğanın Kanunu