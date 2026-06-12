Cuma hangi diziler var? 12 Haziran Daha 17 yeni bölüm ne zaman?
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Daha 17 bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Daha 17 neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 12 Haziran 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!
Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Gassal
ATV: -
Kanal D: Daha 17
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI 12 HAZİRAN 2026
19:00 Ana Haber
20:00 Gassal
21:25 Kupa Saati
22:00 Kanada - Bosna Hersek Maçı
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı