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Cuma hangi diziler var? 12 Haziran Daha 17 yeni bölüm ne zaman?

Cuma hangi diziler var? 12 Haziran Daha 17 yeni bölüm ne zaman?
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Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Daha 17 bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Daha 17 neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 12 Haziran 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Gassal

ATV: -

Kanal D: Daha 17

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI 12 HAZİRAN 2026

19:00 Ana Haber

20:00 Gassal

21:25 Kupa Saati

22:00 Kanada - Bosna Hersek Maçı

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

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