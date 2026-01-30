Cuma bu akşam hangi diziler var? 30 Ocak Kızılcık Şerbeti, Yeraltı yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: A.B.İ.

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: Yeraltı

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 OCAK

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

00:15 Vefa Sultan