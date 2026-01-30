Cuma bu akşam hangi diziler var? 30 Ocak Kızılcık Şerbeti, Yeraltı yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti, Yeraltı bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Kızılcık Şerbeti, Yeraltı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 30 Ocak 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!
CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Taşacak Bu Deniz
ATV: A.B.İ.
Kanal D: Arka Sokaklar
Show TV: Kızılcık Şerbeti
NOW TV: Yeraltı
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 OCAK
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Vefa Sultan