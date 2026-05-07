Çorum FK Keçiörengücü hangi kanalda, Çorum FK Keçiörengücü maçı nereden CANLI izlenir?

ÇORUM FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig Play-Off heyecanında nefesler tutuldu! Süper Lig yolunda kritik bir viraja giren Çorum FK, kendi sahasında başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu kader randevusu öncesi futbolseverler ekran başına kilitlendi. İşte "Çorum FK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularının yanıtları ve canlı yayın platformlarına dair tüm detaylar...

Süper Lig hayali kuran iki ekibin karşı karşıya geleceği bu zorlu mücadele, 07 Mayıs 2026 Perşembe günü (bugün) oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle başlayacak olan dev karşılaşmanın başlama saati ise 20:00 olarak açıklandı.

ÇORUM FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan bu heyecan dolu maç, hem şifreli hem de şifresiz yayın seçenekleriyle izleyiciyle buluşacak. Karşılaşmayı şu kanallar üzerinden takip edebilirsiniz:

• TRT Spor (Şifresiz)

• Bein Sports 2 (Şifreli)

TRT SPOR ŞİFRESİZ İZLEME BİLGİLERİ

Mücadeleyi herhangi bir ücret ödemeden takip etmek isteyen taraftarlar için TRT Spor üzerinden erişim bilgileri şöyledir:

• Platformlar: Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70. kanal.

• Uydu: Türksat üzerinden şifresiz sinyalle veya TRT’nin internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilir.

BEIN SPORTS 2 CANLI YAYIN AYRINTILARI

Karşılaşmayı beIN kalitesiyle takip etmek isteyen aboneler için frekans ve kanal bilgileri:

• Platformlar: Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallarda yayında olacak.

• Dijital: İnternet üzerinden beIN Connect veya TOD platformları aracılığıyla şifreli olarak takip edilebilmektedir.

KRİTİK PLAY-OFF RANDEVUSU NEREDE OYNANACAK?

Çorum FK ve Keçiörengücü’nü karşı karşıya getirecek olan Trendyol 1. Lig Play-Off maçı, Çorum’un modern spor tesisi Çorum Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi ekibin taraftar desteğini arkasına alacağı bu zorlu 90 dakikada, kazanan taraf bir üst tura adını yazdırarak Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşacak.