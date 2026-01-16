Çorum FK – Adana Demirspor müsabakasını canlı izlemek isteyenler için yayıncı kuruluş, yayın saati ve maçın şifreli olup olmadığı büyük merak konusu. Taraftarlar, bu heyecanlı karşılaşmanın ekranlara hangi platform üzerinden geleceğini öğrenmek istiyor. Çorum FK Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Çorum FK Adana Demirspor CANLI nereden izlenir?

ÇORUM FK – ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu mücadelede Çorum FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

ÇORUM FK – ADANA DEMİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyenler için TRT Spor öne çıkıyor. Kanal; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca uydu ve internet yayınıyla da ücretsiz olarak takip edilebiliyor.

ÇORUM FK – ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 YAYIN DETAYLARI

Müsabakayı beIN Sports 2 üzerinden izlemek isteyen izleyiciler için yayın şifreli olarak sunuluyor. Kanal, Digiturk 78 ve Kablo TV 233 üzerinden erişime açık bulunuyor. Yayın, uydu ve dijital platformlar aracılığıyla takip edilebiliyor.

ÇORUM FK – ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Çorum FK ile Adana Demirspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, 16 Ocak Cuma günü futbolseverlerle buluşacak.

ÇORUM FK – ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

ÇORUM FK – ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu lig mücadelesi, Çorum'da bulunan Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, ligdeki sıralamayı da yakından etkileyecek.