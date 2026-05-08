Çorluspor Küçükçekmece Sinop maçı hangi kanalda, Çorluspor 1947 Küçükçekmece Sinop maçı nereden CANLI izlenir? İlk maç kaç kaçtı?

Çorluspor 1947 ile Küçükçekmece Sinopspor’un karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbol tutkunları canlı yayın detaylarını merak ediyor. “Çorluspor Küçükçekmece Sinop maçı canlı izle” ve “maç hangi kanalda yayınlanacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

PLAY-OFF RÖVANŞINDA KRİTİK 90 DAKİKA

TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur rövanş mücadelesinde Çorluspor 1947 ile Küçükçekmece Sinopspor kozlarını paylaşacak. 8 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşma, üst tura yükselecek takımın belli olması açısından büyük önem taşıyor.

ÇORLUSPOR 1947 – KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadelede ilk düdük saat 16.00’da çalacak. İki takım da TFF 2. Lig hedefi doğrultusunda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

DEV MAÇIN CANLI YAYIN ADRESİ BELLİ OLDU

Çorluspor 1947 ile Küçükçekmece Sinopspor arasında oynanacak Play-Off rövanş karşılaşması Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi Tivibu platformu üzerinden anbean takip edebilecek.

İLK RANDEVUDA KAZANAN ÇIKMADI

Eşleşmenin ilk ayağı Küçükçekmece’de oynanmış ve taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Dengeli geçen mücadelede iki ekip de skor avantajını eline geçiremedi.

BERABERLİK HALİNDE NE OLACAK?

TFF alt lig Play-Off formatında deplasman golü avantajı uygulanmıyor. Bu nedenle rövanş maçında galip gelen ekip doğrudan üst tura yükselecek.

Karşılaşmanın normal süresinin eşitlikle tamamlanması halinde ise;

• Önce uzatma devreleri oynanacak,

• Eşitlik devam ederse seri penaltı atışlarına geçilecek,

• Kazanan takım bir üst turun biletini alacak.

İLK MAÇ SONUCU

Küçükçekmece Sinopspor 1-1 Çorluspor 1947