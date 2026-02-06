Haberler

Cluphouse baskını nedir, Cluphouse baskınında kimler yakalandı? Clubhouse nerede?

Cluphouse baskını nedir, Cluphouse baskınında kimler yakalandı? Clubhouse nerede?
Güncelleme:
İstanbul'un gözde eğlence noktalarından biri olan ClubHouse Bebek'e yönelik narkotik operasyonu gerçekleştirildi. İddialara göre baskında 100'ü aşkın polis görev aldı. Cluphouse baskını nedir, Cluphouse baskınında kimler yakalandı? Clubhouse nerede?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele soruşturması çerçevesinde, kamuoyunda bilinen bir eğlence mekânı daha denetim ve operasyon kapsamına alındı. Cluphouse baskını nedir, Cluphouse baskınında kimler yakalandı?

CLUPHOUSE BASKININDA KİMLER YAKALANDI?

İstanbul'un en popüler noktalarından biri olan Bebek'teki ClubHouse adlı mekâna polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen baskın, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

OPERASYONA 100'DEN FAZLA POLİS KATILDI

Edinilen bilgilere göre operasyonda 100'ü aşkın polis ekibi görev aldı. Baskına narkotik birimleri öncülük ederken, detaylı arama için 5 adet K-9 narkotik köpeği de operasyona dahil edildi.

MEKÂNDA KAPSAMLI ARAMA YAPILDI

ClubHouse Bebek'te yapılan aramalarda mekânın spor salonu, restoran ve sinema–tiyatro alanları dahil olmak üzere tüm bölümleri didik didik incelendi. Aramanın uzun sürmesi, operasyonun kapsamının genişliğini gözler önüne serdi.

BEBEK OTEL BAĞLANTISI İDDİASI

Söz konusu sosyal kulübün, daha önce "uyuşturucu" ve "fuhuş" iddiaları kapsamında mahkeme kararıyla mühürlenen Bebek Otel'in ortaklarına ait olduğu öne sürüldü. Bu iddia, operasyonun dikkat çekici yönlerinden biri oldu.

SORUŞTURMA DAHA ÖNCE BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında daha önce Bebek Otel'e de polis baskını düzenlenmişti. ClubHouse Bebek'e yapılan son operasyonun, bu dosya ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Operasyon sonrası herhangi bir gözaltı ya da ele geçirilen materyale ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

