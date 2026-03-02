Haberler

Claude AI çöktü mü? 2 Mart Pazartesi Claude AI sorun mu var?

Claude AI çöktü mü? 2 Mart Pazartesi Claude AI sorun mu var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2 Mart Pazartesi günü teknoloji dünyasında kullanıcılar, Claude AI platformuna erişimde sorun yaşadıklarını bildirdi. Yapay zekâ tabanlı bu popüler hizmetin çöküp çökmediği merak konusu olurken, kullanıcılar sosyal medyada durumu sorgulamaya başladı. Claude AI kullanıcıları, platformdaki kesintinin nedenini ve çözüm süresini araştırıyor.

Claude AI hizmetinde 2 Mart Pazartesi günü yaşanan erişim sorunları, kullanıcıların dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar platforma giriş yapamadığını belirtirken, Claude AI'nin teknik ekibi tarafından açıklama bekleniyor. Yapay zekâ uygulamalarındaki bu tür kesintiler, özellikle iş ve eğitim alanında kullanıcıları etkileyebiliyor.

CLAUDE AI ÇÖKTÜ MÜ? KULLANICILAR MERAKTA

2 Mart Pazartesi günü Claude AI platformuna erişimde sorun yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar, platforma giriş yapamadıklarını ve uygulamanın normal şekilde çalışmadığını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Yapay zekâ kullanıcıları, olası bir çökme veya teknik aksaklık olup olmadığını merak ediyor.

CLAUDE AI ŞİKAYELERİ PAYLAŞILDI

Kullanıcılar, yaşadıkları sorunları Twitter ve forumlar üzerinden aktardı. Bazı kullanıcılar mesaj gönderememekten veya yanıt alamamaktan şikâyet ederken, bazıları platformun tamamen erişilemez hâle geldiğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan şikâyetler, sorunun geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediğini gösteriyor.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Claude AI yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, platformdaki kesintinin nedenini ve ne zaman çözüleceğini öğrenmek için beklemeye devam ediyor. Uzmanlar, bu tür teknik aksaklıkların geçici olduğunu ve genellikle kısa sürede düzeltildiğini belirtiyor.

Hata raporu:

Claude AI çöktü mü? 2 Mart Pazartesi Claude AI sorun mu var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımın yarısı yok! Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Takımın yarısı Alanya'ya karşı yok! İşte açıklanan kadro
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Takımın yarısı yok! Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Takımın yarısı Alanya'ya karşı yok! İşte açıklanan kadro
Eşini ve iki kızını öldüren polis hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eşini ve iki kızını öldüren polisten akılalmaz savunma
Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam