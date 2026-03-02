Claude AI çöktü mü? 2 Mart Pazartesi Claude AI sorun mu var?

Claude AI hizmetinde 2 Mart Pazartesi günü yaşanan erişim sorunları, kullanıcıların dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar platforma giriş yapamadığını belirtirken, Claude AI'nin teknik ekibi tarafından açıklama bekleniyor. Yapay zekâ uygulamalarındaki bu tür kesintiler, özellikle iş ve eğitim alanında kullanıcıları etkileyebiliyor.

CLAUDE AI ÇÖKTÜ MÜ? KULLANICILAR MERAKTA

2 Mart Pazartesi günü Claude AI platformuna erişimde sorun yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar, platforma giriş yapamadıklarını ve uygulamanın normal şekilde çalışmadığını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Yapay zekâ kullanıcıları, olası bir çökme veya teknik aksaklık olup olmadığını merak ediyor.

CLAUDE AI ŞİKAYELERİ PAYLAŞILDI

Kullanıcılar, yaşadıkları sorunları Twitter ve forumlar üzerinden aktardı. Bazı kullanıcılar mesaj gönderememekten veya yanıt alamamaktan şikâyet ederken, bazıları platformun tamamen erişilemez hâle geldiğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan şikâyetler, sorunun geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediğini gösteriyor.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Claude AI yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, platformdaki kesintinin nedenini ve ne zaman çözüleceğini öğrenmek için beklemeye devam ediyor. Uzmanlar, bu tür teknik aksaklıkların geçici olduğunu ve genellikle kısa sürede düzeltildiğini belirtiyor.

