Claire Liu kimdir, kaç yaşında? Zeynep Sönmez'in Hong Kong'daki rakibi

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong Açık'ta 5 Kasım 2026'da İngiliz Mika Stojsavljevic'i 7-6, 6-4 yenip çeyrek finale çıktı. Karşısına çıkan isim tanıdıktı: dört ay önce Wimbledon'da yolunu kesen Amerikalı Claire Liu.

WTA 250 kategorisindeki turnuvada iki tenisçi 6 Kasım'da karşılaştı. Liu bir önceki turda turnuvanın 8 numaralı seribaşı Katie Boulter'ı 7-5, 6-4 yenmiş, maçta altı servis ası atıp hiç çift hata yapmamıştı.

CLAIRE LIU KİMDİR?

Claire Liu, 2017'de Wimbledon genç kızlar tekler şampiyonu olan Amerikalı profesyonel tenisçi. O kupayla turnuvanın genç kızlar teklerini 1992'den, yani Chanda Rubin'den beri kazanan ilk Amerikalı oldu.

Sağ elle oynuyor, backhand'i iki elle vuruyor. Boyu 1,70 metre. Gençlerdeki başarısından sonra profesyonel tura geçti ama WTA Tour'da henüz tekler şampiyonluğu yok; kupaları bir alt seviyedeki WTA 125 turnuvalarından geldi.

CLAIRE LIU KAÇ YAŞINDA?

Claire Liu 25 Mayıs 2000'de doğdu, 26 yaşında.

CLAIRE LIU NERELİ?

Claire Liu, ABD'nin California eyaletindeki Thousand Oaks kentinde doğdu ve ABD adına oynuyor.

CLAIRE LIU DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Claire Liu, WTA tekler sıralamasında 102. sırada. En iyi sıralaması 52 ve buna Ocak 2023'te çıktı. Hong Kong'daki rakibi Zeynep Sönmez ise dünya 67'ncisi.

CLAIRE LIU ZEYNEP SÖNMEZ'İ NEREDE YENDİ?

Claire Liu, Zeynep Sönmez'i 1 Temmuz 2026'da Wimbledon'ın ikinci turunda 7-5, 6-3 yendi. Ana tabloya elemelerden gelen Liu, ilk turda Hanne Vandewinkel'i geçmişti. Üçüncü turda Coco Gauff'a üç sette kaybetti; bu tur, bir Grand Slam'de çıkabildiği en ileri nokta oldu.

CLAIRE LIU HANGİ TURNUVALARI KAZANDI?

Claire Liu'nun profesyonel kariyerindeki iki büyük şampiyonluğu da WTA 125 seviyesinde. İlkini 2022'de Paris'te aldı. İkincisi Eylül 2026'da Kolombiya'daki Barranquilla Açık'ta geldi: finalde Anna Blinkova'yı 6-0, 2-6, 7-5 yendi.

Ekim 2025'teki Guangzhou Açık'ta Alexandra Eala, Anna Bondar ve Ella Seidel'i eleyip yarı finale çıktı, orada Lulu Sun'a kaybetti.