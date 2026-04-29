'Cirminiz kadar yer yakarsınız' ne demek, cirminiz nasıl yazılır, cirminiz mi, cürmünüz mü?

Türkçe yazım kurallarında en çok hata yapılan kelimelerden biri olan "cirm" sözcüğü, doğru kullanımıyla ilgili pek çok soruyu beraberinde getiriyor: Cirminiz nasıl yazılır? Özellikle "Cirminiz kadar yer yakarsınız" cümlesindeki bu kelimenin "cürmünüz" ile karıştırılması, anlamın tamamen değişmesine yol açabiliyor.

“CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN” NE DEMEK?

Türkçede bir meydan okuma ve küçümseme ifadesi olarak kullanılan "Cürmün kadar yer yakarsın" deyimi, genellikle bir kişinin gücünün ya da etkisinin sanıldığından çok daha az olduğunu vurgulamak için tercih edilir. İşte bu deyimin kökeni, doğru yazımı ve anlamına dair merak edilen tüm detaylar:

Bu deyim, karşı tarafa "Gücün ancak kendi hacmin kadar etki yaratır, daha fazlasına yetmez" mesajını vermek için kullanılır. Genellikle bir kişinin tehditlerine veya büyük konuşmalarına karşı, o kişinin aslında önemsiz biri olduğunu ve zarar verme kapasitesinin çok sınırlı olduğunu belirtmek amacıyla söylenir. Bir nevi, karşıdakinin yarattığı gürültünün boş olduğunu hatırlatan bir "hizaya getirme" cümlesidir.

CİRMİNİZ Mİ CÜRMÜNÜZ MÜ?

Yazım dilinde en çok karıştırılan konulardan biri, bu kelimenin "cirm" mi yoksa "cürm" mü olduğudur. Türk Dil Kurumu (TDK) verilerine göre kelimenin aslı "Cirm" kökeninden gelir.

• Cirm: Hacim, boyut, gövde büyüklüğü anlamına gelir.

• Cürüm: Suç, hata anlamına gelir.

Deyimin mantığı "Hacmin kadar yer yakarsın" (bir ateş parçasının büyüklüğü kadar alanı yakabilmesi gibi) olduğu için doğrusu "Cirmin kadar yer yakarsın" şeklindedir. Ancak halk ağzında ve günlük kullanımda "Cürmün kadar..." şeklinde yerleşmiş bir yanlış kullanım da oldukça yaygındır.

DEYİMİN KÖKENİ VE KULLANIM ALANI

Deyimin kökeni, eski dönemlerde ateşle yapılan benzetmelere dayanır. Bir kıvılcım veya küçük bir köz parçası, düştüğü yerde sadece kendi kapladığı alan kadar bir tahribat yaratabilir. Kişi bu deyimi kullanarak karşısındakini küçük bir köz parçasına benzetir ve yaratabileceği etkinin de o kadar sınırlı kalacağını iddia eder.