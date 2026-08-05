Çirkin Şansı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Çirkin Şansı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çirkin Şansı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çirkin Şansı filmini izleyecek olanların merak ettiği Çirkin Şansı konusu nedir, Çirkin Şansı oyuncuları kimler ve Çirkin Şansı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇİRKİN ŞANSI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yerli komedi filmleri arasında dikkat çeken Çirkin Şansı, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken film hakkında araştırmalar da hız kazandı. Eğlenceli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapımın nerede çekildiği, ne zaman vizyona girdiği, konusu ve oyuncuları merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

ÇİRKİN ŞANSI FİLMİ KONUSU NE?

Çirkin Şansı filmi, çiçekçilik yaparak hayatını kazanan Pembe'nin sıra dışı yaşamını konu alıyor. En büyük hayali ünlü şarkıcı Berke ile tanışmak olan Pembe, yaşadığı talihsiz bir olayın ardından hayatını kaybeder. Ancak yapılan bir hata nedeniyle ona ikinci bir yaşam şansı tanınır.

Bu yeni hayatında kendisini hayalini kurduğu dünyanın içinde bulan Pembe, Berke'nin sevgilisi olarak yaşamaya başlar. Fakat dışarıdan mükemmel görünen bu hayatın sandığı kadar kusursuz olmadığını anlayınca birbirinden komik ve sürpriz gelişmeler yaşanır.

ÇİRKİN ŞANSI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Eylül Öztürk

• Soydan Soydaş

• Halil İbrahim Göker

• Doğa Konakoğlu

• Hilmi Erdem

• Nilgün Kasapbaşoğlu

• İlkin Tüfekçi

ÇİRKİN ŞANSI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çirkin Şansı filminin çekimleri Türkiye'de gerçekleştirildi. Yapımın çekildiği şehir ve kullanılan özel mekanlarla ilgili yapımcı ekip tarafından resmi ve ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı.

ÇİRKİN ŞANSI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çekimleri 2021 yılında tamamlanan Çirkin Şansı, 8 Temmuz 2022 tarihinde sinemalarda vizyona girdi. Yaklaşık 111 dakika uzunluğundaki yapım, fantastik öğeleri komediyle harmanlayan hikâyesiyle izleyicilerin beğenisine sunuldu.