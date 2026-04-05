Çirkin nerede çekiliyor, Çirkin dizisi setleri nerede?

Görsel kalitesi ve mekan seçimleriyle dikkat çeken Çirkin dizisinde, karakterlerin yaşadığı mahalle ve lüks mekanların neresi olduğu büyük merak konusu oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelen "Çirkin dizisi setleri nerede?" sorusu, izleyicileri İstanbul’un farklı semtlerine götürüyor. Bebek’in eşsiz manzarasından mahalle kültürünün sıcaklığına kadar, dizinin ruhunu yansıtan tüm çekim alanlarını ve set arkasındaki gizli adresleri haberimizde bulabilirsiniz.

ÇİRKİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin merakla beklenen ilk sahneleri, İstanbul’un en prestijli noktalarından biri olan Bebek semtinde çekilmeye başlandı. Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde kaydedilen bu sahneler, dizinin lüks ve parıltılı dünyasının kapılarını aralıyor. Sosyal medyada setten sızan kareler, Bebek sahil hattı ve çevresindeki mekanların dizinin atmosferinde kilit bir rol oynadığını gösteriyor.

ÇİRKİN DİZİSİ SETLERİ HANGİ SEMTLERDE DEVAM EDİYOR?

Çekimler sadece sahil hattıyla sınırlı kalmıyor. Senaryonun derinleşmesiyle birlikte İstanbul’un farklı mahallelerine de taşınan set ekibi, şehrin gizli kalmış sokaklarını ve karakteristik binalarını keşfetmeye devam ediyor. Hikayenin dramatik yönünü yansıtan mahalle çekimleri ile güç ve ihtirasın simgesi olan lüks mekanlar arasındaki zıtlık, dizinin görsel başarısını perçinliyor.

YENİ ÇEKİM ALANLARI VE SET ARKASI DETAYLARI

Dizinin ilerleyen bölümlerinde hikaye genişledikçe yeni lokasyonların da eklenmesi bekleniyor. Yapım ekibinin gizlilikle yürüttüğü çekim takviminde, İstanbul’un tarihi yarımadası ve Beyoğlu gibi bölgelerin de yer alabileceği konuşuluyor. Set adresleri netleştikçe ve yeni çekim noktaları belirlendikçe güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.