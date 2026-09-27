Çirkin 10. bölüm full HD CANLI izle! Çirkin 10. bölüm SON BÖLÜM nereden, hangi kanaldan, internetten nasıl izlenir?

Ekranların yeni ve iddialı dizisi Çirkin, izleyicileri ekrana kilitleyen ilk bölümünün ardından heyecan dolu 10. bölümüyle geri dönüyor. Hikayesiyle kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan yapımın yeni bölümünü kaçırmak istemeyen dizi tutkunları, internet arama motorlarında "Çirkin 10. bölüm canlı izleme linki var mı?" ve "Çirkin yeni bölüm nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte merakla beklenen Çirkin dizisinin 10. bölüm yayın saati, internetten izleme seçenekleri ve tüm detaylar...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferhat’ın elindeki şantaj görüntüsüyle köşeye sıkışan Kadir, Meryem’i korumak için sahip olduğu her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Meryem’in geleceği ile kendi hayalleri arasında kalan Kadir, bu kıskaçtan kurtulmak için tehlikeli bir hamle yapar. Nehir’in yalanlarının peşine düşen Cennet, öfkesiyle taşları yerinden oynatır. Ebru ile yüz yüze gelen Cennet’in beklenmedik tepkisi, Ateş ve Nehir arasındaki bağı kopma noktasına getirirken Nehir için artık kaçacak bir yer kalmamıştır. Kadir’in kendisi için neleri göze aldığını öğrenen Meryem, sevdiği adamın hayatını kurtarmak adına geri dönülmez bir karar alır. Herkesin kaderini değiştirecek bu adımın atıldığı sırada, geçmişten gelen bir intikam ateşi Kadir’i karanlık bir pusunun ortasına çeker.