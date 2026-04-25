Haberler

''Cin Ali'' lakaplı Ali Bal'ın kızı E.B. kimdir, kaç yaşında?

''Cin Ali'' lakaplı Ali Bal'ın kızı E.B. kimdir, kaç yaşında?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’te yaşanan ve geniş yankı uyandıran olayın ardından, sosyal medyada “Cin Ali” lakabıyla tanınan Ali Bal’ın ailesi hakkında sorular gündeme geldi. Olayın merkezinde yer alan isimlerden biri olan kızı E.B., kamuoyunun en çok merak ettiği kişiler arasında yer alıyor. Peki, ''Cin Ali'' lakaplı Ali Bal'ın kızı E.B. kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

''CİN ALİ'' LAKAPLI ALİ BAL'IN KIZI KİMDİR?

Gaziantep’te yaşanan olayda adı geçen E.B., sosyal medyada “Cin Ali” olarak bilinen Ali Bal’ın 14 yaşındaki kızıdır. Edinilen bilgilere göre E.B., olayın meydana geldiği gün babası Ali Bal ile ev içerisinde tartışma yaşamıştır. Tartışmanın büyümesiyle birlikte yaşanan olay, adli makamların incelemeye aldığı bir sürece dönüşmüştür.

Olay sonrası E.B.’nin polis merkezine giderek teslim olduğu aktarılmıştır. Soruşturma kapsamında hem olayın oluş şekli hem de taraflar arasındaki tartışmanın nedeni araştırılmaktadır.

'CİN ALİ'' LAKAPLI ALİ BAL'IN KIZI E.B KAÇ YAŞINDA?

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre E.B., 14 yaşındadır. Yaşı küçük olması nedeniyle süreç, çocuk adalet sistemi kapsamında değerlendirilmektedir.

14 yaşındaki E.B.’nin, olayın ardından Yeşilvadi Polis Karakolu’na giderek teslim olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Adli süreçte hem emniyet birimleri hem de savcılık tarafından kapsamlı bir inceleme yürütülmektedir.

OLAYIN ARKA PLANI VE RESMİ SÜREÇ

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi’nde meydana gelmiştir. İddiaya göre baba Ali Bal ile kızı E.B. arasında ev içerisinde başlayan tartışma kısa sürede büyümüştür.

Tartışma sırasında E.B.’nin babasını bıçakladığı öne sürülürken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Bal’ın yaşamını yitirdiğini tespit etmiştir. Olayın ardından E.B. güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Yetkili birimler tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürmektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

