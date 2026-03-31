Çin 10G'ye mi geçti, Çin kaç G kullanıyor?

Dünyanın en büyük internet kullanıcı nüfusuna sahip Çin’de, mobil teknoloji tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çin 10G’yi konuşuyor mu, yoksa hâlâ 5G’nin yaygınlaşma sürecinde mi? Ülkenin hangi G seviyesinde olduğu, hem kullanıcı deneyimini hem de telekomünikasyon yatırımlarını doğrudan etkiliyor. Bu haberimizde, Çin’deki güncel mobil teknoloji durumunu ve 10G söylentilerini detaylı olarak ele alıyoruz.

ÇİN, 10G GENİŞ BANTLA İNTERNETTE YENİ ÇAĞI BAŞLATTI

Çin, telekomünasyon dünyasında devrim niteliğinde bir adım atarak 10G geniş bant internet altyapısını aktif hale getirdi. Hebei eyaletine bağlı Sunan ilçesinde hayata geçirilen bu sistem, Huawei ve China Unicom iş birliğiyle geliştirildi ve saniyede 10 Gbps’e yaklaşan indirme hızı, 1 Gbps’in üzerinde yükleme hızı ve yalnızca 3 milisaniye gecikme süresi sunuyor. Bu gelişme, internet kullanıcıları ve teknoloji dünyası için adeta yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

GERÇEK HIZLARLA 10G DENEYİMİ

Yeni altyapı sadece teorik değil, gerçek kullanımda da etkileyici performans sergiliyor. Örneğin 20 GB büyüklüğündeki bir 4K filmi, normal gigabit bağlantıda 7-10 dakikada indirirken, 10G ağıyla yalnızca 20 saniyede indirebilmek mümkün hale geliyor. Bu hız, yüksek çözünürlüklü video akışları, metaverse uygulamaları ve büyük veri tabanlı yapay zekâ işlemleri için kritik bir zemin oluşturuyor.

50G-PON VE FTTR İLE HIZDA ÇIĞIR

Çin’in 10G altyapısının temelinde 50G-PON (Pasif Optik Ağ) teknolojisi bulunuyor. Mevcut fiber altyapı üzerinde yapılan modernizasyon, veriyi kayıpsız ve yoğun bir şekilde iletirken, FTTR (Fiber to the Room) mimarisi sayesinde internet hızı ev veya ofisin her odasına eşit şekilde ulaşıyor. Bu sayede hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal uygulamalar için kesintisiz yüksek performans sağlanıyor.

10G, GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ İÇİN ZORUNLU

Saniyede 10 Gigabit hız, yalnızca hızlı internet deneyimi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda geleceğin teknolojileri için bir altyapı sağlıyor:

• YAPAY ZEKA: Büyük veri setlerinin gerçek zamanlı işlenmesi ve gecikmesiz AI uygulamaları.

• 8K VE ÖTESİ: Kesintisiz 8K video akışı ve metaverse uygulamaları.

• AKILLI ŞEHİRLER: Otonom araç ve trafik sistemlerinin milisaniyeler içinde iletişimi.

• TELETIP: Uzaktan robotik ameliyatların gecikmesiz gerçekleştirilmesi.

ÇİN’İN STRATEJİK YAYILIM PLANI

Çin, 10G altyapısını yalnızca Xiong’an New Area ile sınırlı bırakmıyor. Hükümetin planına göre, önümüzdeki dönemde 168 farklı şehirde 10G ağı devreye alınacak. Seri üretim optik çipler sayesinde maliyetler düşürülecek ve Çin, ABD ile Avrupa’nın ortalama internet hızlarını katlayarak küresel rekabette ön plana çıkacak.