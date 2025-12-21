Cemiyet hayatının ve sosyal medyanın tanınan simalarından biri olan Cihan Şensözlü, kısa süre önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanarak gündemin merkezine oturdu. Peki, Cihan Şensözlü kimdir, ne iş yapıyor? Cihan Şensözlü neden tutuklandı? Detaylar...

CİHAN ŞENSÖZLÜ KİMDİR?

Cemiyet hayatının ve sosyal medyanın tanınan simalarından biri olan Cihan Şensözlü, özellikle "Cihanna" takma adıyla biliniyor. Türkiye'de magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden biri olan Şensözlü, Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı köşe yazılarıyla da dikkat çekiyor. Köşe yazılarında genellikle İstanbul'un lüks yaşamını, sosyetenin katıldığı etkinlikleri ve gece hayatının öne çıkan figürlerini konu alıyor.

Kendisini Türkiye'nin ilk "parti vizörü" olarak tanımlayan Şensözlü, sosyal medyada ve cemiyet etkinliklerinde aktif bir isim olarak biliniyor. İstanbul'un popüler mekanlarındaki etkinliklerde sıkça boy gösteren yazar, özellikle sosyetenin vazgeçilmez katılımcılarından biri olarak öne çıkıyor. Lüks yaşantısı ve magazin figürleriyle yakın ilişkisi sayesinde medyanın ve sosyal platformların ilgisini sürekli üzerine çekiyor.

CİHAN ŞENSÖZLÜ NE İŞ YAPIYOR?

Cihan Şensözlü'nün profesyonel kariyeri, medya ve magazin odaklı etkinlik yönetimi üzerine kuruludur. Hürriyet Gazetesi'nde magazin içerikli köşe yazarlığı yapmasının yanı sıra, sosyal medyada aktif bir figür olarak etkinlikleri ve lüks yaşam tarzını takipçilerine aktarıyor.

Şensözlü, özellikle İstanbul'un seçkin gece kulüpleri, davetler ve partilerinde gözde bir isim. "Parti vizörü" unvanını taşıyarak, Türkiye'deki sosyetenin katıldığı organizasyonları ve etkinlikleri yakından takip ediyor ve bu deneyimlerini yazıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla okuyucularına aktarıyor. Böylece hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada güçlü bir etki alanı yaratmış durumda.

CİHAN ŞENSÖZLÜ NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Cihan Şensözlü dahil 6 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Mehmet Güçlü, İsmail Ahmet Akçay ve Eser Gökhan bulunuyor.

Tutuklama gerekçeleri ise şunlar:

Cihan Şensözlü, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül ve Mehmet Güçlü "fuhuşa teşvik veya aracılık" suçlamasıyla tutuklandı.

İsmail Ahmet Akçay, "uyuşturucu madde ticareti" ve "fuhuşa teşvik veya aracılık" suçlarından tutuklandı.

Eser Gökhan ise "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı.

Soruşturma sırasında Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 111 uyuşturucu hap, 4 parça kristal uyuşturucu madde ve sahte dolar ele geçirildi. Bu gelişmeler, Şensözlü'nün sosyal hayatının ve medya görünürlüğünün ötesinde ciddi hukuki süreçlerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.