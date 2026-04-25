25 Nisan gecesi yayımlanan Resmi Gazete kararı, eğitim yönetiminde dikkat çeken bir değişimi beraberinde getirdi. Nazif Yılmaz’ın Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevinden alınmasının ardından, bu göreve Cihad Demirli atandı. Peki, Cihad Demirli kimdir? Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI CİHAD DEMİRLİ KİMDİR?

1978 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Cihad Demirli, eğitim hayatına Hatay’da başladı. İlk ve ortaöğretimini burada tamamladıktan sonra akademik kariyerini eğitim teknolojileri alanında şekillendirdi. 2000 yılında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdüren Demirli, eğitim bilimleri ve bilişim sistemleri alanında uzmanlaştı. Akademik kariyerine odaklı bir şekilde ilerleyen Demirli, özellikle dijital eğitim çözümleri ve öğretim tasarımı konularında çalışmalar yürüttü.

2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi akademik kadrosuna katılan Demirli, burada çeşitli akademik ve idari görevler üstlendi. 2020 yılında profesörlük unvanını alarak akademik kariyerinde önemli bir eşiği geride bıraktı.

Kamu görevleri kapsamında ise TÜBİTAK BİDEB yürütme kurulu üyeliği ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği gibi görevlerde bulundu. 2021 ve 2025 yıllarında yayımlanan kararlarla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Demirli, bu süreçte eğitim politikalarının belirlenmesinde aktif rol aldı.

CİHAD DEMİRLİ KAÇ YAŞINDA?

1978 doğumlu olan Cihad Demirli, 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

CİHAD DEMİRLİ NERELİ?

Cihad Demirli, Sivas doğumludur. Ancak eğitim hayatının önemli bir bölümünü Hatay’da geçirmiştir.

CİHAD DEMİRLİ EVLİ Mİ?

Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli evlidir ve iki çocuk babasıdır.

CİHAD YILDIRIM AKADEMİK ÇALIŞMALARI VE UZMANLIK ALANLARI

Cihad Demirli’nin akademik çalışmaları, ağırlıklı olarak eğitim programları, uzaktan öğretim tasarımı ve e-öğrenme teknolojileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri bulunan Demirli’nin çalışmaları, özellikle dijital eğitim dönüşümüne katkı sağlayan içerikler sunmaktadır.