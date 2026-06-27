CHP'den kaç kişi Anadolu Birliği Partisi’ne katılacak? CHP'den kaç kişi Özgür Özel’in partisine katılıyor?

CHP’de devam eden yönetim tartışmaları ve olası siyasi ayrışma senaryoları siyaset gündemini hareketlendirmeye devam ediyor. Parti içinde yaşanan gelişmelerin ardından “CHP’den kaç kişi Özgür Özel’in partisine katılıyor?” sorusu gündeme gelirken, iddialar ve kulis bilgileri kamuoyunda yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CHP’DEN KAÇ KİŞİ ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ’NE KATILACAK?

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın’ın açıklamalarına göre 86 milletvekilinin ve yaklaşık 74 il başkanının partiye katılacağı iddia edildi. Yalçın, görüşmelerin sürdüğünü ve sürecin devam ettiğini ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ Mİ KURDU?

Özgür Özel’in yeni bir parti kurduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor. CHP içindeki süreçlerin devam ettiği, olağanüstü kurultay tartışmalarının sürdüğü ve partide yönetim sürecine ilişkin gelişmelerin takip edildiği belirtiliyor.

CHP’Lİ VEKİLLER ÖZGÜR ÖZEL’İN PARTİSİNE Mİ GEÇECEK?

CHP’li milletvekillerinin Özgür Özel’in kurduğu bir partiye geçeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Süreç, CHP içindeki kurultay tartışmaları ve olası siyasi geçiş iddiaları üzerinden gündeme gelirken, resmi bir parti değişimi ya da yeni parti yapılanmasına ilişkin net bir açıklama yer almıyor.