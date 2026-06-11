CHP olağanüstü kurultaya mı gidecek? SON DAKİKA! Olağanüstü kurultay nedir, şartları neler, hangi durumlarda toplanır?

Siyasi kulislerde gündeme gelen olağanüstü kurultay iddiaları sonrası gözler CHP yönetimine çevrildi. Parti içi gelişmelerin ardından “olağanüstü kurultay nedir, hangi durumlarda toplanır?” soruları öne çıkarken, kurultayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY NEDİR?

Olağanüstü kurultay, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları veya benzeri organizasyonlarda normal takvimin dışında, acil durumlar ya da özel bir gündemle toplanan genel kurul toplantısıdır. Genellikle kriz dönemlerinde veya önemli kararların alınması gerektiğinde devreye girer.

HANGİ DURUMLARDA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TOPLANIR?

Olağanüstü kurultay; liderlik krizi yaşandığında, parti içi anlaşmazlıklar ortaya çıktığında veya muhalif kanadın belirli sayıda imza toplayarak talepte bulunması durumunda toplanabilir. Ayrıca büyük siyasi değişiklikler, tüzük düzenlemeleri veya ideolojik dönüşüm kararları gibi kritik süreçlerde de gündeme gelebilir.

KURULTAY NE DEMEK?

Kurultay, siyasi partiler veya örgütlerin en üst karar organı olarak üyelerin bir araya gelerek yönetim, politika ve gelecek stratejilerine ilişkin kararlar aldığı genel toplantıdır. Partinin en yetkili organlarından biri olarak kabul edilir.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIN ŞARTLARI NELERDİR?

Olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için genellikle parti tüzüğünde belirlenen oranda üye veya delege imzası gerekir. Bunun yanında parti yönetiminin kararıyla da kurultay çağrısı yapılabilir. Şartlar, her siyasi partinin kendi iç tüzüğüne göre değişiklik gösterebilir.