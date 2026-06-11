Haberler

CHP olağanüstü kurultaya mı gidecek? SON DAKİKA! Olağanüstü kurultay nedir, şartları neler, hangi durumlarda toplanır?

CHP olağanüstü kurultaya mı gidecek? SON DAKİKA! Olağanüstü kurultay nedir, şartları neler, hangi durumlarda toplanır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dakika iddiaları siyaset gündemini hareketlendirirken “CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?” sorusu kamuoyunda merak uyandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan gelişmelerin ardından olağanüstü kurultay ihtimali tartışılırken, bu süreçte kurultayın ne olduğu ve hangi şartlarda toplandığı da araştırılıyor. Peki, CHP olağanüstü kurultaya mı gidecek? Olağanüstü kurultay nedir, şartları neler, hangi durumlarda toplanır?

Siyasi kulislerde gündeme gelen olağanüstü kurultay iddiaları sonrası gözler CHP yönetimine çevrildi. Parti içi gelişmelerin ardından “olağanüstü kurultay nedir, hangi durumlarda toplanır?” soruları öne çıkarken, kurultayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY NEDİR?

Olağanüstü kurultay, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları veya benzeri organizasyonlarda normal takvimin dışında, acil durumlar ya da özel bir gündemle toplanan genel kurul toplantısıdır. Genellikle kriz dönemlerinde veya önemli kararların alınması gerektiğinde devreye girer.

HANGİ DURUMLARDA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TOPLANIR?

Olağanüstü kurultay; liderlik krizi yaşandığında, parti içi anlaşmazlıklar ortaya çıktığında veya muhalif kanadın belirli sayıda imza toplayarak talepte bulunması durumunda toplanabilir. Ayrıca büyük siyasi değişiklikler, tüzük düzenlemeleri veya ideolojik dönüşüm kararları gibi kritik süreçlerde de gündeme gelebilir.

KURULTAY NE DEMEK?

Kurultay, siyasi partiler veya örgütlerin en üst karar organı olarak üyelerin bir araya gelerek yönetim, politika ve gelecek stratejilerine ilişkin kararlar aldığı genel toplantıdır. Partinin en yetkili organlarından biri olarak kabul edilir.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIN ŞARTLARI NELERDİR?

Olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için genellikle parti tüzüğünde belirlenen oranda üye veya delege imzası gerekir. Bunun yanında parti yönetiminin kararıyla da kurultay çağrısı yapılabilir. Şartlar, her siyasi partinin kendi iç tüzüğüne göre değişiklik gösterebilir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

Toplu istifa depremi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in sözcüsünden tarihi çağrı: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur

Toplu istifa kararı sonrası Özgür Özel'in sözcüsünden tarihi çağrı
Kütahya'da mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 genç bıçakla yaralandı

Mezuniyet balosunda kan aktı: 2 liseli bıçaklandı
İran'dan ABD ve İsrail'e sert mesaj: Her tehdide acı verici karşılık vereceğiz

İsrail saldırıları sonrası İran'dan sert uyarı
Tramvayda taciz iddiası! Yolcular darbetti: O senin kızın yaşında

Tramvay sapığına linç girişimi: O senin kızın yaşında
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı

Türkiye'ye dönüyorlar! İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti