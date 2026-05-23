CHP grup başkanı kim oldu? SON DAKİKA! Grup başkanı nedir, görevleri nedir?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada verilen “mutlak butlan” kararı sonrası, parti içinde yönetim tartışmaları ve yargı süreçleri siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin tedbir kararıyla birlikte CHP yönetiminde görev değişimi süreci tartışılırken, partide eş zamanlı olarak grup başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Peki, CHP grup başkanı kim oldu? Grup başkanı nedir? Detaylar...

CHP GRUP BAŞKANI KİM OLDU?

CHP Genel Merkezi’nde saat 11.00’de gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında milletvekilleri, grup başkanlığı seçimi için oy kullandı. Yapılan oylamada Özgür Özel, CHP Grup Başkanlığı görevine seçildi.

Toplantıda 95 milletvekilinin oyunu alan Özgür Özel, partinin yeni grup başkanı oldu. Oylamaya katılmayan 15 milletvekilinin ise desteklerini ilettiği belirtildi.

Seçimin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı açıklamada Özgür Özel’i tebrik ederek, partinin demokrasi ve adalet mücadelesine vurgu yaptı. Bulut, yeni grup yönetiminin Türkiye’nin geleceği için ortak bir irade ile çalışacağını ifade etti.

Öte yandan Özgür Özel’in aynı gün saat 14.00’te Parti Meclisi toplantısına başkanlık edeceği bilgisi paylaşıldı.

Süreç, CHP’de kurultay davası ve mahkeme kararlarının gölgesinde gerçekleşirken, parti içinde siyasi temasların da sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında telefon görüşmesi yapıldığı ve kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerin paylaşıldığı ifade edildi.

Yargı sürecine ilişkin olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline yönelik davada tedbir kararı vererek, mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti. Aynı kararda 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi ve alınan kararların da iptal edildiği açıklanmıştı.

Süreç kapsamında yapılan itirazlar ise reddedilmiş, seçim ve siyasi parti işlemlerine ilişkin değerlendirmelerde yetkili kurum olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başvurular hakkında ret kararı vermiştir.

GRUP BAŞKANI NEDİR?

Grup başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir siyasi partinin milletvekili grubunu temsil eden ve yöneten kişidir. Bu görev, partinin yasama faaliyetlerindeki koordinasyonunu sağlamak, grup toplantılarını yönetmek ve Meclis çalışmalarında parti adına siyasi stratejiyi yürütmek açısından kritik bir konuma sahiptir.

Grup başkanı aynı zamanda parti milletvekillerinin Meclis gündemindeki tutumlarını organize eder, kanun teklifleri ve Meclis çalışmalarında grup disiplinini sağlar. Parti içi iletişimde de önemli bir rol üstlenen bu görev, siyasi karar alma süreçlerinde etkin bir pozisyon olarak kabul edilir.

Türkiye’de siyasi partilerin Meclis grupları, kendi iç tüzüklerine göre grup başkanını belirler. Bu seçim genellikle kapalı grup toplantılarında milletvekillerinin oylarıyla gerçekleştirilir.

CHP özelinde grup başkanlığı, parti politikalarının Meclis’te uygulanması ve milletvekili grubunun yönetilmesi açısından stratejik bir görev olarak öne çıkmaktadır.