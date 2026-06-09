Haberler

China Suarez kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez kaç yaşında, nereli?

China Suarez kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

China Suarez kimdir sorusu, Mauro Icardi ile yaşadığı ilişki iddialarının ardından futbol ve magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Arjantinli oyuncu China Suarez’in yaşı, kariyeri ve özel hayatı merak edilirken, “kaç yaşında ve nereli?” soruları da yoğun şekilde araştırılıyor.

Mauro Icardi’nin sevgilisi olduğu öne sürülen China Suarez hakkında araştırmalar hız kazandı. Arjantinli oyuncunun hayatı, kariyeri ve özel yaşamı gündemdeki yerini korurken, “China Suarez kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları sosyal medyada en çok aranan konular arasında bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CHINA SUAREZ KİMDİR?

China Suarez (gerçek adıyla María Eugenia Suárez), 9 Mart 1992 doğumlu Arjantinli oyuncu ve modeldir. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk kariyerine adım atan Suárez, televizyon dizileri ve sinema projeleriyle tanınmıştır. Arjantin’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, aynı zamanda Latin Amerika’nın en popüler ekran yüzlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ailesinde Japon kökenler de bulunan Suárez’in anneannesi Japon asıllıdır.

CHINA SUAREZ KAÇ YAŞINDA?

China Suarez, 9 Mart 1992 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

CHINA SUAREZ NERELİ?

China Suarez, Arjantin’in Buenos Aires şehrinde doğmuştur. Hem Arjantinli hem de Japon kökenli bir aile geçmişine sahiptir.

CHINA SUAREZ’İN KARİYERİ

China Suarez, çocuk yaşlarda oyunculuğa başlamış ve kısa sürede Arjantin televizyon dünyasında tanınan bir isim haline gelmiştir. Genç yaşlarda çeşitli dizilerde rol alan Suárez, zamanla başrol projelerinde yer alarak kariyerini ilerletmiştir. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmleri ve modellik çalışmalarıyla da dikkat çekmiştir. Latin Amerika’da popülerliğini artıran oyuncu, hem dramatik hem de gençlik temalı yapımlardaki performanslarıyla öne çıkmaktadır.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

Bu kaçamağı affetmedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay! Otobüsten indiler

A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay!

Esrarengiz ölüm 12 yıl sonra aydınlatıldı! Dosya yeniden açıldı, gerçek ortaya çıktı

12 yıllık sır çözüldü! Dosya tozlu raflardan indi, gerçek ortaya çıktı
Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle! Kara listeye 3 dev eklendi

Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle
Ege Üniversitesi'nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması! 45 kişi için gözaltı kararı verildi

Köklü üniversitede büyük vurgun! 45 kişi için gözaltı kararı
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti