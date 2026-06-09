China Suarez kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez kaç yaşında, nereli?

Mauro Icardi’nin sevgilisi olduğu öne sürülen China Suarez hakkında araştırmalar hız kazandı. Arjantinli oyuncunun hayatı, kariyeri ve özel yaşamı gündemdeki yerini korurken, “China Suarez kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları sosyal medyada en çok aranan konular arasında bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CHINA SUAREZ KİMDİR?

China Suarez (gerçek adıyla María Eugenia Suárez), 9 Mart 1992 doğumlu Arjantinli oyuncu ve modeldir. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk kariyerine adım atan Suárez, televizyon dizileri ve sinema projeleriyle tanınmıştır. Arjantin’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, aynı zamanda Latin Amerika’nın en popüler ekran yüzlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ailesinde Japon kökenler de bulunan Suárez’in anneannesi Japon asıllıdır.

CHINA SUAREZ KAÇ YAŞINDA?

China Suarez, 9 Mart 1992 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

CHINA SUAREZ NERELİ?

China Suarez, Arjantin’in Buenos Aires şehrinde doğmuştur. Hem Arjantinli hem de Japon kökenli bir aile geçmişine sahiptir.

CHINA SUAREZ’İN KARİYERİ

China Suarez, çocuk yaşlarda oyunculuğa başlamış ve kısa sürede Arjantin televizyon dünyasında tanınan bir isim haline gelmiştir. Genç yaşlarda çeşitli dizilerde rol alan Suárez, zamanla başrol projelerinde yer alarak kariyerini ilerletmiştir. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmleri ve modellik çalışmalarıyla da dikkat çekmiştir. Latin Amerika’da popülerliğini artıran oyuncu, hem dramatik hem de gençlik temalı yapımlardaki performanslarıyla öne çıkmaktadır.