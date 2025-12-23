Haberler

Chemnitz Beşiktaş hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Güncelleme:
Eurocup heyecanında Chemnitz ile Beşiktaş GAİN kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen basketbolseverler; maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadelenin şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Peki Chemnitz – Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme seçenekleri neler?

Chemnitz ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak Eurocup mücadelesi, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı ekran başından izlemek isteyenler, yayıncı kuruluşu, yayın saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Chemnitz – Beşiktaş GAİN karşılaşması nereden ve hangi kanalda canlı izlenebilir?

CHEMNITZ – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Eurocup kapsamında oynanacak Chemnitz – Beşiktaş GAİN karşılaşması, basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHEMNITZ – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız kanalı; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını sayesinde karşılaşma şifresiz olarak takip edilebilecek.

CHEMNITZ – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Chemnitz ile Beşiktaş GAİN arasındaki Eurocup mücadelesi, 23 Aralık Salı günü basketbolseverlerle buluşacak.

CHEMNITZ – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

CHEMNITZ – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eurocup mücadelesine Almanya ev sahipliği yapacak. Chemnitz ile Beşiktaş GAİN arasındaki karşılaşma, Chemnitz'te bulunan Messe Chemnitz Salonu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
