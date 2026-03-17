Chelsea PSG maçında sarı kart ceza sınırındaki oyuncular kimler, Kvaratskhelia sarı kart sınırında mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve PSG karşı karşıya gelirken, sarı kart ceza sınırındaki futbolcular gündemde. Kvaratskhelia'nın sarı kart durumu ise PSG için kritik bir risk oluşturuyor. Maç öncesi bu oyuncuların olası ceza durumu, hem takım dizilişini hem de oyunun seyrini etkileyebilir

PSG'DE KART SINIRINDA KVARATSKHELIA VE NUNO MENDES

Paris ekibinde Nuno Mendes ve Kvaratskhelia sarı kart sınırında bulunuyor. Özellikle Kvaratskhelia'nın ceza riski, PSG'nin hücum planlarını ve maç içi stratejilerini doğrudan etkileyebilir.

CHELSEA'DE ENZO FERNANDEZ VE ANDREY SANTOS DİKKAT ÇEKİYOR

Chelsea cephesinde ise Enzo Fernandez ve Andrey Santos sarı kart sınırında. Bu oyuncuların olası kart görmesi, bir sonraki maçta takımın orta saha ve savunma dengesini bozabilir.