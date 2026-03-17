Chelsea PSG maçında sarı kart ceza sınırındaki oyuncular kimler, Kvaratskhelia sarı kart sınırında mı?
Chelsea ile PSG arasında oynanacak kritik maç öncesi sarı kart ceza sınırındaki oyuncular merak konusu oldu. Özellikle Kvaratskhelia'nın sarı kart durumu, maçtaki taktiksel dengeleri etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor. Taraftarlar ve bahis severler, hangi oyuncuların ceza sınırında olduğunu öğrenmek için maçı yakından takip ediyor.
PSG'DE KART SINIRINDA KVARATSKHELIA VE NUNO MENDES
Paris ekibinde Nuno Mendes ve Kvaratskhelia sarı kart sınırında bulunuyor. Özellikle Kvaratskhelia'nın ceza riski, PSG'nin hücum planlarını ve maç içi stratejilerini doğrudan etkileyebilir.
CHELSEA'DE ENZO FERNANDEZ VE ANDREY SANTOS DİKKAT ÇEKİYOR
Chelsea cephesinde ise Enzo Fernandez ve Andrey Santos sarı kart sınırında. Bu oyuncuların olası kart görmesi, bir sonraki maçta takımın orta saha ve savunma dengesini bozabilir.