Cenay Türksever kimdir? Cenay Türksever kaç yaşında, nereli?

Dizi ve film oyuncusu Cenay Türksever, yer aldığı projelerle izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Modellik kariyerinin ardından oyunculuğa yönelen başarılı isim hakkında "Cenay Türksever kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Nereli?" soruları araştırılıyor. Elif, Sevdim Seni Bir Kere ve Börü 2039 dizileriyle tanınan oyuncunun biyografisi ve kariyer yolculuğu haberimizde...

CENAY TÜRKSEVER KİMDİR?

Cenay Türksever, dizi ve film oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce modellik yapan Türksever, daha sonra oyunculuk eğitimleri alarak ekran dünyasına adım attı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan oyuncu, özellikle televizyon dizilerindeki performanslarıyla tanınmaktadır.

CENAY TÜRKSEVER KAÇ YAŞINDA?

Cenay Türksever, 13 Mayıs 1990 tarihinde doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

CENAY TÜRKSEVER NERELİ?

Cenay Türksever, Bulgaristan doğumludur. Oyuncunun çocukluk ve gençlik yıllarına ilişkin detaylı bilgiler kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

CENAY TÜRKSEVER'İN KARİYERİ

190 cm boyunda ve 88 kilogram ağırlığında olan Cenay Türksever, kariyerine model olarak başladı. Daha sonra 3 Nota Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi aldı ve modelliği bırakarak oyunculuğa yöneldi.

Oyunculuk kariyerinde ilk dikkat çeken projelerden biri, 2017-2019 yılları arasında rol aldığı "Elif" dizisi oldu. Bu yapımda Yunus karakterine hayat verdi. Ardından 2019 yılında "Sevdim Seni Bir Kere" dizisinde yer aldı.

Türksever, 2021-2022 yıllarında yayınlanan "Börü 2039" dizisinde canlandırdığı Çaka Yazgan karakteriyle daha geniş kitleler tarafından tanındı. Televizyon projelerindeki başarılı performansıyla kariyerini sürdürmeye devam etmektedir.

Rol aldığı yapımlar: