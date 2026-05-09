Cenan Adıgüzel kimdir? Cenan Adıgüzel kaç yaşında, nereli?

Cenan Adıgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli? Sahne ve ekran dünyasında kısa sürede adından söz ettiren Cenan Adıgüzel, oyunculuk ve yazarlık yetenekleriyle dikkat çekiyor. “Çok Güzel Hareketler 2” ekibindeki performansı ve kaptanlık deneyimi ile öne çıkan Adıgüzel’in hayatı, kariyer yolculuğu ve başarıları merak konusu. Peki, Cenan Adıgüzel kimdir? Cenan Adıgüzel kaç yaşında, nereli?

CEMAL ADIGÜZEL KİMDİR?

Cenan Adıgüzel, sahne ve ekran dünyasında kısa sürede adını duyurmuş, hem oyuncu hem de yazar olarak tanınan çok yönlü bir sanatçıdır. “Görevimiz Komedi” programıyla ilk oyunculuk tecrübesini yaşamış, ardından “İmkansız Olasılık” adlı TV filminde rol almıştır. 2017 yılında BKM Mutfak ailesine katılan Adıgüzel, Yılmaz Erdoğan önderliğinde bir yıl süren eğitim ve çalışmaların ardından 2018 yılında “Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak” ekibinin bir üyesi olarak televizyonda yerini almıştır. Ekibin hem oyuncu hem yazar kadrosunda görev yapan Adıgüzel, 2022-2023 yıllarında kaptanlık görevini de üstlenmiştir.

CEMAL ADIGÜZEL KAÇ YAŞINDA?

Cenan Adıgüzel, 1 Temmuz 1994 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

CEMAL ADIGÜZEL NERELİ?

Cenan Adıgüzel, Kayseri doğumludur.

CEMAL ADIGÜZEL’İN KARİYERİ

İlk oyunculuk deneyimini “Görevimiz Komedi” programında yaşayan Adıgüzel, “İmkansız Olasılık” TV filminde rol aldıktan sonra 2017’de BKM Mutfak ekibine katıldı. Yılmaz Erdoğan yönetiminde bir yıllık eğitim sürecinin ardından 2018’de “Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak” ekibine dahil oldu. Hem yazar hem oyuncu olarak görev aldığı ekipte 2022-2023 yıllarında kaptanlık yaptı ve ayrıca altyapı ekibinin eğitim sürecinde de aktif rol aldı, yeni yeteneklerin yetişmesine katkıda bulundu.

