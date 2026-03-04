Cemre düştü mü? Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Son cemre toprağa düştü mü, ne zaman düşecek?

Mart ayının gelişiyle birlikte baharın habercisi olarak kabul edilen cemre geleneği yeniden gündemde. Özellikle "Cemre ne zaman düşecek?", "Üçüncü cemre düştü mü?" ve "Son cemre toprağa düştü mü ne zaman düşecek?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Anadolu'nun yüzyıllardır yaşattığı halk takvimi geleneğine göre cemrelerin düşüşü, doğanın uyanış sürecinin adım adım ilerlediğini simgeliyor.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk takvimine göre cemreler her yıl belirli aralıklarla düşer. Cemre kelimesi Arapça kökenli olup "kor, ateş" anlamına gelir ve doğanın ısınma sürecini simgeler. Geleneksel inanışa göre cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer.

2026 yılı için cemre düşme tarihleri şu şekilde:

1. Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat 2026

2. Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat 2026

3. Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart 2026

Bu sıralama, halk takviminde kışın etkisinin azalması ve baharın yaklaşması olarak yorumlanır. İlk cemreyle birlikte hava sıcaklıklarında yumuşama hissedilirken, ikinci cemreyle suların ısındığı kabul edilir. Üçüncü cemre ise sürecin tamamlandığını gösterir.

ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Mart ayının başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında üçüncü cemrenin düşüp düşmediği geliyor. Halk takvimine göre 3. ve son cemre, 5-6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecek.

Bu tarih aralığı, doğanın ısınma sürecinin tamamlandığı zaman dilimi olarak kabul edilir. Toprağın içten içe ısınmaya başlaması; tarım, doğa gözlemi ve geleneksel yaşam biçimleri açısından sembolik bir dönüm noktasıdır.

Üçüncü cemrenin düşmesiyle birlikte:

Kış boyunca hareketsiz kalan canlıların yeniden hareketlenmeye başladığına inanılır.

Tohumların filizlenme sürecine girdiği kabul edilir.

Doğanın yavaş yavaş yeşermeye başladığı düşünülür.

Bu nedenle üçüncü cemre, sadece takvimsel bir olay değil; kültürel ve sembolik bir anlam taşır.

SON CEMRE TOPRAĞA DÜŞTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜŞECEK?

