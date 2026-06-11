Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyunculuğu ve ekranlardaki doğal performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cemre Baysel, son dönemin en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. "Baht Oyunu", "Sakla Beni" ve "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." gibi yapımlarla adından söz ettiren oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu araştırılıyor. Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de doğmuş Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında başlayan Baysel, özellikle gençlik ve romantik komedi dizilerindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi alan oyuncu, televizyon dünyasına ilk adımını Yeşil Deniz dizisiyle atmıştır.

CEMRE BAYSEL KAÇ YAŞINDA?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

CEMRE BAYSEL NERELİ?

Başarılı oyuncu Cemre Baysel, İzmir doğumludur. Eğitim hayatını da İzmir'de sürdürmüş ve Ege Üniversitesi'nde Resim Öğretmenliği alanında eğitim almıştır.

CEMRE BAYSEL'İN KARİYERİ

Cemre Baysel, oyunculuk kariyerine 2014 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yeşil Deniz dizisinde Gonca Makasçı karakteriyle başladı. Ardından İsimsizler ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol aldı.

2018-2019 yıllarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisindeki Melis Çelen karakteriyle dikkat çeken oyuncu, daha sonra Ramo ve Sol Yanım yapımlarında yer aldı. Kariyerindeki büyük çıkışı ise 2021 yılında Aytaç Şaşmaz ile başrolünü paylaştığı Baht Oyunu dizisindeki Ada Tözün karakteriyle gerçekleştirdi. Bu performansıyla 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" ödülünü kazandı.

Sonraki yıllarda Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizilerinde başrol oynayan Cemre Baysel, 2025 yılında yayın hayatına başlayan Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep Candan karakterine hayat vermeye başladı. Ayrıca 2024 yapımı Aşk Filmi adlı sinema filminde başrol üstlendi.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra çeşitli markaların reklam yüzü olarak da ekranlarda yer alan Cemre Baysel, Türk televizyonlarının öne çıkan genç oyuncuları arasında gösterilmektedir.