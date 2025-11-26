Haberler

Cemal Can Cansever askerliğini nerede yapacak, bedelli mi yapacak?

Cemal Can Cansever askerliğini nerede yapacak, bedelli mi yapacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile askerlik planlarını takipçileriyle paylaştı. Peki, Cemal Can Cansever askerliğini nerede yapacak, bedelli mi yapacak? Detaylar haberimizde!

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, yarışmadan sonra elde ettiği büyük popülerlikle sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri haline geldi. Şimdi ise gündemi meşgul eden konu, Cemal Can Canseven'in askerlik planları. Peki,Cemal Can Cansever askerliğini nerede yapacak, bedelli mi yapacak? İşte detaylar…

CEMAL CAN CANSEVER ASKERLİĞİNİ NEREDE YAPACAK?

Cemal Can Canseven, sosyal medyayı etkin kullanmayı sürdüren ünlülerden biri. Askerlik sürecine dair ilk açıklamalarını da Instagram üzerinden yaptı. Canseven'in paylaşımına göre, askerlik görevini Manisa, Alaşehir'de gerçekleştirecek. Takipçileriyle samimi bir dille iletişim kuran Cemal Can, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa/Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım, bana ulaşın."

Bu açıklama, ünlü fenomenin askerlik yerini net bir şekilde duyurduğu ilk resmi mesajı oldu. Manisa Alaşehir, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan ve askerlik için tercih edilen merkezlerden biri olarak biliniyor. Canseven'in burada görev yapacak olması, genç fenomenin takipçileri arasında büyük bir merak ve heyecan yarattı.

Cemal Can Cansever askerliğini nerede yapacak, bedelli mi yapacak?

CEMAL CAN CANSEVER ASKERLİĞİNİ BEDELLİ Mİ YAPACAK?

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in askerlik planlarıyla ilgili merak edilen bir diğer konu ise bedelli askerlik yapıp yapmayacağıydı. Yapılan resmi açıklamalara ve Canseven'in sosyal medya paylaşımlarına göre, ünlü isim bedelli askerlik tercih etti.

Cemal Can, Instagram üzerinden paylaştığı mesajında şu şekilde esprili bir duyuru yaptı:

"Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da."

Bu açıklama, Canseven'in bedelli askerlik yapacağını doğruluyor ve sürecin resmi olarak başlamak üzere olduğunu gösteriyor. Bedelli askerlik, birçok ünlü ve genç için hem kısa sürede tamamlanabilen hem de yoğun kariyer planlarını aksatmayan bir seçenek olarak tercih ediliyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.