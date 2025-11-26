Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, yarışmadan sonra elde ettiği büyük popülerlikle sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri haline geldi. Şimdi ise gündemi meşgul eden konu, Cemal Can Canseven'in askerlik planları. Peki,Cemal Can Cansever askerliğini nerede yapacak, bedelli mi yapacak? İşte detaylar…

CEMAL CAN CANSEVER ASKERLİĞİNİ NEREDE YAPACAK?

Cemal Can Canseven, sosyal medyayı etkin kullanmayı sürdüren ünlülerden biri. Askerlik sürecine dair ilk açıklamalarını da Instagram üzerinden yaptı. Canseven'in paylaşımına göre, askerlik görevini Manisa, Alaşehir'de gerçekleştirecek. Takipçileriyle samimi bir dille iletişim kuran Cemal Can, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa/Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım, bana ulaşın."

Bu açıklama, ünlü fenomenin askerlik yerini net bir şekilde duyurduğu ilk resmi mesajı oldu. Manisa Alaşehir, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan ve askerlik için tercih edilen merkezlerden biri olarak biliniyor. Canseven'in burada görev yapacak olması, genç fenomenin takipçileri arasında büyük bir merak ve heyecan yarattı.

CEMAL CAN CANSEVER ASKERLİĞİNİ BEDELLİ Mİ YAPACAK?

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in askerlik planlarıyla ilgili merak edilen bir diğer konu ise bedelli askerlik yapıp yapmayacağıydı. Yapılan resmi açıklamalara ve Canseven'in sosyal medya paylaşımlarına göre, ünlü isim bedelli askerlik tercih etti.

Cemal Can, Instagram üzerinden paylaştığı mesajında şu şekilde esprili bir duyuru yaptı:

"Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da."

Bu açıklama, Canseven'in bedelli askerlik yapacağını doğruluyor ve sürecin resmi olarak başlamak üzere olduğunu gösteriyor. Bedelli askerlik, birçok ünlü ve genç için hem kısa sürede tamamlanabilen hem de yoğun kariyer planlarını aksatmayan bir seçenek olarak tercih ediliyor.