Cem Küçük tutuklandı mı, Cem Küçük hapiste mi?

Sosyal medya platformlarında yayılan paylaşımlar sonrası "Cem Küçük tutuklandı mı?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. Gazeteci Cem Küçük hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, resmi makamlar ve güvenilir kaynaklardan gelecek açıklamalar doğrultusunda araştırılırken, konuyla ilgili son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor.

CEM KÜÇÜK TUTUKLANDI MI? İŞTE SON GELİŞMELER

Gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kamuoyunun gündemine oturdu. "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Şantaj" suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Küçük, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Haberin yayımlandığı aşamada hakimlik tarafından verilmiş kesin bir tutuklama kararı bulunmuyor.

CEM KÜÇÜK HANGİ SUÇLAMALARLA SORUŞTURULUYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Şantaj" suçlamaları yöneltildi. Soruşturmanın, bazı iş insanlarından maddi menfaat sağlandığı iddiasıyla sosyal medya paylaşımları yapıldığına ilişkin şikayetler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma sürecinde kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalar üzerine başlatıldığı öğrenildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınmasının ardından emniyette ifadesi alınan Cem Küçük, işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgusunun ardından dosya değerlendirilerek, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlaması yönünden tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesine karar verildi.

SORUŞTURMA DOSYASINDA HANGİ İDDİALAR YER ALIYOR?

Soruşturma dosyasında, bazı iş insanlarına yönelik maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yapıldığı iddialarının yanı sıra, çeşitli görüşmelerde tehdit ve baskı içerikli ifadelerin kullanıldığı öne sürülüyor. Dosyada bu iddiaları desteklediği belirtilen tanık beyanları ile resmi şikayet dilekçelerinin de bulunduğu ifade ediliyor.

MASAK RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmanın mali boyutunda ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporların dosyada yer aldığı belirtildi. İddialara göre, söz konusu mali incelemelerin savcılık tarafından yürütülen finansal değerlendirmelerle uyumlu olduğu öne sürülüyor. Ancak bu iddialar yargılama süreci tamamlanmadan kesinleşmiş hüküm niteliği taşımıyor.

TUTUKLANDI MI?

Cem Küçük hakkında savcılık tarafından tutuklama talebinde bulunuldu ve dosya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ancak haberin yayımlandığı an itibarıyla hakimlik tarafından verilmiş kesin bir tutuklama kararı açıklanmadı. Nihai karar, Sulh Ceza Hakimliğinin değerlendirmesinin ardından belli olacak.