Cem Karaca öldü mü, yaşıyor mu, Cem Karaca ne zaman, neden öldü?

Cem Karaca öldü mü, yaşıyor mu, Cem Karaca ne zaman, neden öldü?
Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın aramızdan ayrılışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, usta sanatçının eserleri ve hayatı hala milyonlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Cem Karaca öldü mü, yaşıyor mu?" soruları, onun ölümsüzleşen sanatıyla bir kez daha gündeme geliyor.

Sanat dünyasında "Baba" lakabıyla anılan Cem Karaca’nın yaşam öyküsünü araştıranlar, "Cem Karaca ne zaman öldü, ölüm nedeni neydi?" başlıklarına yanıt arıyor. 58 yıllık ömrüne sayısız başarı ve unutulmaz şarkılar sığdıran sanatçı, 8 Şubat 2004 tarihinde İstanbul’da kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Peki, Cem Karaca öldü mü, yaşıyor mu, Cem Karaca ne zaman, neden öldü?

CEM KARACA ÖLDÜ MÜ?

Türk müziğinin en güçlü bariton seslerinden biri olan Cem Karaca, 8 Şubat 2004 tarihinde aramızdan ayrıldı. Pazar sabahı saat 06:00 sularında ağır bir kalp krizi geçiren usta sanatçı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEM KARACA'NIN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Hastaneden yapılan resmi açıklamaya göre Cem Karaca’nın ölüm sebebi kalp ve solunum yetmezliği olarak kayıtlara geçti. Uzun yıllar süren yoğun çalışma temposu ve yaşadığı zorlu sürgün yıllarının ardından yorgun düşen kalbi, 58 yaşında durarak Türkiye'yi yasa boğdu.

EFSANE SANATÇININ SON YOLCULUĞU VE MEZARI

Cem Karaca, vasiyetinde cenaze töreninin alkışlarla değil, dualarla ve tekbirlerle yapılmasını istemişti. Bu isteği üzerine 9 Şubat 2004’te Üsküdar Seyit Ahmet Deresi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı’nda babası Mehmet Karaca’nın yanına defnedildi.

CEM KARACA KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

5 Nisan 1945 tarihinde dünyaya gelen Cem Karaca, vefat ettiği tarihte 58 yaşındaydı. Müzik kariyerine sığdırdığı "Tamirci Çırağı", "Namus Belası", "1 Mayıs" ve "Resimdeki Gözyaşları" gibi sayısız eserle Türk müzik tarihinin en etkili figürlerinden biri olmayı başardı. Mezarı bugün hala her ölüm yıl dönümünde ve özel günlerde hayranları tarafından ziyaret edilmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Bakan Göktaş'dan Brüksel'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt

